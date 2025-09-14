בשל המבצע בעזה: המכללה הצבאית היוקרתית לא תקבל ישראלים

מומלצים -

ממשלת בריטניה אישרה: ישראלים לא יוכלו ללמוד באחת האקדמיות היוקרתיות ביותר להגנה במדינה "עקב המלחמה בעזה" - כך דיווח היום (ראשון) ה"טלגרף" הבריטי. לפי הדיווח, מנכ"ל משרד הביטחון תקף את ההחלטה וקרא לה "מעשה מביש עמוק של חוסר נאמנות לבת ברית במלחמה".

כאמור, אמיר ברעם, מנכ"ל משרד הביטחון, כינה את ההחלטה הזו "מעשה מפלה" המהווה "הפרה מבישה של המסורת הגאה של בריטניה של סובלנות - והגינות פשוטה". זו הפעם הראשונה בה המכללה, "Royal College of Defence Studies", אוסרת על קבלת ישראלים מאז הקמתה בשנת 1927. ההחלטה, לפי משרד הביטחון, חלה על כל הישראלים, ולא רק על קציני צה"ל.

אלוף ברעם הוסיף כי ההחלטה התקבלה בתקופה שבה ישראל "הגנה על הספנות הבין-לאומית מפני תוקפנות החות'ים, מנעה מנשק גרעיני ליפול לידי משטר איסלאמיסטי שקורא 'מוות לאנגליה', ונלחמת להחזיר הביתה 48 בני ערובה משבי חמאס".

דובר משרד הביטחון הבריטי אמר כי קורסי למידה צבאיים בריטיים היו פתוחים זה מכבר לאנשי צוות מ"מגוון רחב של מדינות, כאשר הם מדגישים את ציות לחוק ההומניטרי הבין-לאומי", והוסיף: "החלטת ממשלת ישראל להסלים עוד יותר את המבצע הצבאי בעזה שגויה, חייב להיות פתרון דיפלומטי לסיום המלחמה הזו כעת, עם הפסקת אש מיידית, החזרת 'בני הערובה' והגברת הסיוע לאזרחי עזה".

זו לא הצעד הראשון של ממשלת בריטניה נגד ישראל. באוגוסט האחרון, הוחלט להגביל את השתתפותם הרשמית של גורמים רשמיים וצבאיים מטעם המדינה בתערוכת "DSEI UK 2025" המחבת בין יצרני ציוד, גורמי ממשל ומומחים מהתעשייה בעניין טנולוגיות צבאיות - בשל הביקורת על ההתנהלות ברצועת עזה.