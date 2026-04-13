ביוני 1941, נכבשה וילנה, כיום בירת ליטא, על ידי הצבא הגרמני במסגרת מבצע "ברברוסה". מיד החלו הגזרות הקשות על הקהילה היהודית, שבאותו זמן מנתה 60-80 אלף חברים. במהלך אותו קיץ, רובם המוחלט, כ-35 אלף איש נרצחו במבצע חיסול מהיר - בעיקר בפונאר. היתר נדחסו לשני גטאות בתנאים תת-אנושיים.

אך בתוך החשיכה הזו, צץ שביב של תקווה בדמות יחידת הנדסה של הוורמאכט - HKP 562. היחידה, שעסקה בתיקון כלי רכב צבאיים מהחזית המזרחית, הפכה למקלט עבור מאות יהודים בזכות המפקד שלה, קארל פלגה.

המהנדס שהתפכח מהנאציזם

פלגה, מהנדס מוסמך מאוניברסיטת דרמשטדט, הצטרף למפלגה הנאצית בשנות ה-30 אך התפכח ממנה כשנחשף לזוועות. שנים לאחר מכן, במכתב אישי ב-1957, הסביר את המניע שלו: "ראיתי דברים בלתי יאומן שלא יכולתי לתמוך בהם... זה היה חלק מהטבע שלי, זו הייתה הגשמת חיי".

הוא ניצל את הצורך הקריטי של הצבא בכוח עבודה מיומן והנפיק "שיינים" (אישורי עבודה) שהגנו על עובדיו ומשפחותיהם. הניצולה פרל גוד העידה לימים ב"יד ושם": "מייג'ור פלגה היה נחוש להגן עלינו. הוא נתן לנו תחושה שאנחנו בני אדם".

המירוץ נגד הזמן: הקמת המחנה ברחוב סובוץ

בספטמבר 1943, רגע לפני חיסול גטו וילנה, פלגה פעל במהירות להקמת מחנה עבודה נפרד ברחוב סובוץ. הוא פעל כדי להשיג הכרה בעובדיו כעובדים חיוניים והצליח להעביר אליו כאלף יהודים - גברים, נשים וילדים.

הניצול מוזס פייגנברג נזכר לימים: "כולנו ידענו שמייג'ור פלגה יעשה כל שביכולתו כדי להקל על סבלנו. הוא היה המחסום האחרון בינינו לבין האס אס". זמן קצר לאחר מכן חוסל גטו וילנה על יושביו.

הודות למאמציו של הקצין, היו שוכני המחנה חופשיים בדרך כלל מהתעללות ומרעב. רוב אנשי יחידתו של פלגה, קצינים וחיילים, התייחסו ליהודים באופן הוגן. עם זאת, הטרגדיה לא פסחה על המחנה: במרץ 1944 פשט האס אס על המקום וביצע את "אקציית הילדים", בה נרצחו כ-250 ילדים בזמן שהוריהם היו בעבודה. פלגה, למרות מעמדו, לא הצליח למנוע את האסון הזה, אך המשיך להילחם על חיי הניצולים שנותרו.

האזהרה האחרונה: "ה-SS מקפידים על עבודתם"

ביולי 1944, כשהצבא האדום התקרב, פלגה ידע שגזר הדין של המחנה נחתם. הוא התייצב מול עובדיו ובנוכחות קציני אס אס, נשא נאום שהפך לאגדה. בתחכום רב הוא הזהיר אותם מבלי להסגיר את עצמו: "אתם יודעים היטב שה-SS הוא ארגון שדואג להגנת המדינה, ואתם יודעים עד כמה הם מקפידים על עבודתם וכיצד הם 'מטפלים' באסירים יהודים...".

המסר נקלט. הניצולים הבינו שהמוות בדרך ומיהרו למקומות המסתור. כ-250 יהודים שרדו את אותם ימים אחרונים. בסך הכל, בזכות מאמציו, הצליח פלגה להציל 1,250 יהודים.

חסיד אומות עולם באיחור של 50 שנה

קארל פלגה הלך לעולמו ב-1957 כשהוא מגדיר את עצמו כמי שרק "ניסה לעשות את חובתו". רק בשנת 2005, לאחר מאבק של ניצולים ובני משפחותיהם, הוכר רשמית כחסיד אומות עולם. היום, סיפורו עומד כעדות לכך שגם בלב המערכת האפלה ביותר, אדם אחד עם מצפון יכול לשנות את פני ההיסטוריה.