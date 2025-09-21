אחרי שישראל סולקה מיריד התיירות: השגריר עלה להתקפה

מומלצים -

שגריר ישראל באיטליה, יונתן פלד, תקף הבוקר (ראשון) את ההחלטה להוציא את ישראל מיריד התיירות המרכזי באיטליה: "ההחלטה להוציא את רשות התיירות הישראלית מיריד TTG ברימיני מייצגת חדירה נוספת של אידיאולוגיה פוליטית המנצלת כל הזדמנות להשתמש בהתקפות נגד ישראל למטרות תעמולה בחירות, מבלי להתחשב בהשפעות החמורות שיש להחלטות כאלה על היחסים התרבותיים, הדתיים והעסקיים בין איטליה למדינתנו".

"מדי שנה מבקרים בישראל מאות אלפי איטלקים אשר, מסיבות עבודה, תיירות או דתיות, מעריכים את יעדנו. ישראל מייצגת גם זרם משמעותי של תיירות ועסקים נכנסים לאיטליה".

"אנו מגנים בתוקף את הדחיפה הזו לבידוד ואת הגישה התוקפנית המתמדת כלפי ישראל, אשר מלבה את גילויי האנטישמיות שאנו עדים להם בימים אלה ומחזקת את אסטרטגיית הטרור והערעור הנוראית של חמאס וארגונים אחרים הקשורים אליו", כתב פלד.

https://x.com/i/web/status/1968732737088491955 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

יריד התיירות המרכזי באיטליה הודיע אתמול כי ביטל את השתתפותו של הדוכן הישראלי בתערוכה שתיערך בחודש אוקטובר. קבוצת התערוכות האיטלקית הודיעה ללשכת התיירות הישראלית כי "התנאים להשתתפותם באירוע המדובר חדלו להתקיים".

i24NEWS

"אנחנו מאמינים שזה לא מקובל מבחינה אתית ומוסרית כיום להציע מקומות של מלחמה, טרור ומוות כיעדי נופש", הסביר ראש עיריית רימיני בפוסט ברשתות החברתיות. ההחלטה, כך לפי ההצהרה, התקבלה "לאור עמדות עיריית רימיני והאזור".