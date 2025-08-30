באירופה זועמים על ההחלטה למנוע את כניסת אבו מאזן לאו"ם

מומלצים -

בצעד חריג - ארה״ב החליטה אמש (שישי) לשלול את הוויזות של הבכירים הפלסטינים בהם גם יושב ראש הרשות אבו מאזן, לקראת העצרת הכללית של האו״ם בחודש הבא.

ארצות הברית עדיין תאפשר למשלחת הפלסטינית הקבועה באו״ם להשתתף בעצרת, אך מדובר במשלחת של נציגים פלסטינים בדרג נמוך, ולא בכירי הרשות כפי שציפו ברמאללה, כחלק מהמשך המהלך שמובילה צרפת להכרה במדינה פלסטינית במהלך עצרת האו״ם.

בישראל בירכו על ההחלטה, שר החוץ סער הגיב: "הצעד מבטא הטלת האחריות על אש"ף והרשות הפלסטינית על מתן התגמול לטרור, ההסתה והלוחמה המשפטית נגד ישראל. אנו מודים לנשיא טראמפ ולממשל על צעד נועז זה ועל העמידה לצד ישראל פעם נוספת".

שר החוץ הצרפתי, שביוזמת מדינתו הצטרפו מדינות רבות למהלך להכרה במדינה פלסטינית בחודש הבא, תקף את החלטת וושינגטון. אליו הצטרף גם שר החוץ הספרדי, שהגיע גם הוא לדיון של האיחוד האירופי על ההחלטה ועל הנעשה ברצועת עזה

ארה״ב מעניקה לישראל גיבוי מלא לקראת העצרת הכללית של האו״ם, ומציבה עצמה כחומת מגן נגד המהלך האירופי, להכרה במדינה פלסטינית, בעיצומה של הלחימה ברצועת עזה, כשחמאס עדיין בשליטה (וכשחטופנו עדיין מוחזקים בשבי ברצועה).