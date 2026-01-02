האסון בשוויץ: הקושי בזיהוי הנספים, תיעוד רגעי השריפה הראשונים והחשש לחיי 3 צעירות יהודיות

פחות מ-48 שעות חלפו מאז האסון הכבד באתר הסקי בשוויץ, בו נספו ונפצעו מאות בני אדם בשריפה שפצה במקום, ופרטים חדשים מתבררים כל העת. היום (שישי) התפרסמו ברשתות החברתיות מספר תמונות שנטען כי מציגות את הרגעים שלפני האסון הכבד. בתיעוד ניתן לראות זיקוקים דולקים כשהם מחוברים לבקבוקים - כל זאת בתוך מבנה המסעדה.

בתוך כך, משטרת שוויץ הודיעה כי זיהוי הנספים עלול לקחת ימים או אפילו שבועות. עם זאת, הותר לפרסום שמו של הקורבן הראשון שזוהה - עמנואל גאלפיני, שחקן גולף איטלקי בן 16.

כעת, בני המשפחה והחברים של האנשים הרבים ששהו במקום בעת פרוץ השריפה ממתינים בלחץ וחרדה לתשובה לשאלה - מה עלה בגורל יקיריהם. אחת מהן, אלאונור בת ה-17, סיפרה לסוכנות הידיעות AFP: "ניסינו ליצור קשר עם חברינו. צילמנו המון תמונות ופרסמנו אותן באינסטגרם, פייסבוק, בכל הרשתות החברתיות האפשריות כדי לנסות למצוא אותם - אבל אין כלום. אין תגובה. אפילו ההורים לא יודעים".

רשתות חברתיות

בתוך כך, הקהילה היהודית המקומית הודיעה כי נשקף חשש לחייהן של שלוש נשים יהודיות, המוגדרות כמנותקות קשר. מדובר כאמור בשתי אחיות תושבות המקום ובאישה נוספת המחזיקה באזרחות ישראלית. גורמים בקהילה היהודית, בשיתוף צוות היחידה הבינלאומית של זק"א, פועלים מול הרשויות המקומיות במאמץ לאתר את הנעדרות ולקבל מידע נוסף על גורלן.