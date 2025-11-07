העבר המפוקפק ושלילת התואר המלכותי: הדרך הארוכה של "הנסיך" אנדרו לתהום | מיוחד לסופ"ש

אנדרו מאונטבטן וינדזור, "דוכס יורק", היה במשך עשורים דמות בולטת בבית המלוכה הבריטי: בנה של המלכה אליזבת ואחיו של המלך צ׳ארלס. אנדרו היה גם קצין קרבי בצי המלכותי, נציג רשמי של בריטניה בעולם, ודמות פומבית עם קשרים בינלאומיים.

רצף של שערוריות בהן היה מעורב, ובראשם חברות קרובה עם עבריין המין ג׳פרי אפשטיין, הובילה לסילוקו ממעמדו המלכותי, לאיבוד כלל תאריו, והרחקתו מהמשפחה. אז איך הגענו למצב הזה?

פרשת אפשטיין והאישומים

החל משנות ה־2000, אנדרו נצפה לא פעם בחברת אפשטיין ושותפתו גיליין מקסוול. בשנת 2010, לאחר שאפשטיין כבר הואשם בעבירות מין, אנדרו נסע להתארח בביתו של אפשטיין בניו יורק. צעד זה נתפס כשיקול דעת שגוי, ופגע בתדמיתו הציבורית של הנסיך בבריטניה.

התכתבות בדוא״ל שנחשפה בשנת 2011 בין השניים, בה אנדרו כתב ״נשמור על קשר ונשחק עוד בקרוב״, זעזעה את הממלכה. ההתכתבות הייתה הוכחה לכך שלמרות אמירותיו של אנדרו שהפעם האחרונה שהיו בקשר הייתה באותו ביקור שנה קודם, הוא למעשה המשיך כסדרו.

שנת 2019 הייתה נקודת המפנה, הנקודה בה גל הביקורת נגד אנדרו הפך לצונאמי. וירג’יניה ג’יופרה, אחת המתלוננות המרכזיות נגד אפשטיין, הגישה תביעה נגד אנדרו בניו יורק בטענה שנאלצה לקיים עמו יחסי מין מספר רב של פעמים כשהייתה קטינה. אנדרו בתגובה הכחיש בתוקף את טענותיה.

באותה שנה קיים אנדרו ראיון לרשת BBC וכאשר נשאל על הפרשה ועל החברות עם אפשטיין, במקום לנקות את שמו - הוא נתן תשובות מוזרות וסותרות, והביע חוסר אמפתיה לקורבנות. ראיון זה הפך את אנדרו למוקד ביקורת ציבורית בממלכה, לדמות שנואה, והדרישות מהציבור לשלול את תאריו הרשמיים - גברו.

אחרי תחת לחץ ציבורי מתמשך, בשנת 2022 בית המלוכה הודיע כי בגלל קשריו של אנדרו עם אפשטיין - תפקידיו הצבאיים ישללו, יופסק השימוש בתואר His Royal Highness כלפי אנדרו, וכי הוא לא יפעל יותר בשום תפקיד מלכותי.

ובינתיים מחוץ לכותלי בית המשפט, אנדרו הגיע להסדר משפטי עם ג׳ופרה, שבו הוא תורם סכום משמעותי לקרן הצדקה שהקימה למען נפגעי עבירות מין. למרות שאנדרו הביע חרטה על החברות ארוכת השנים עם אפשטיין והכיר בסבלן של ג׳ופרה והקורבנות הנוספות, הוא עדיין לא הודה באשמה.

אך הביקורת הציבורית כלפי אנדרו לא הפסיקה, וכך גם הלחץ על המלך צ׳ארלס לשלול סמכויות ותארים נוספים מאחיו. השנה, לאחר התאבדותה, הספר של וירג׳יניה יצא לאור - שבו היא מפרטת ומרחיבה על תקופתה עם אפשטיין ועל הסחר שבוצע בה מספר פעמים כדי לקיים יחסי מין עם אנדרו. הספר כלל תיאורים גרפיים אודות המעשים שהוכרחה לבצע בהיותה קטינה. הספר החזיר את הפרשה לכותרות העולמיות והחמיר את הלחץ הציבורי על בית המלוכה. במקביל, באוקטובר השנה אנדרו הודיע כי בהחלטה משותפת עם המלך, הוחלט כי יוותר על תאריו המלכותיים, לרבות התואר הדוכס יורק.

המכה הסופית הגיעה ב-30 באוקטובר השנה, עם ההודעה הרשמית ממשפחת המלוכה - אנדרו ינושל מכלל תאריו, כולל תואר הנסיך, הוא יתפנה מאחוזת רויאל לודג׳ שבה שוהה למעלה מעשרים שנה, ויהפוך לאזרח בריטי מן השורה. גרושתו של אנדרו, שרה פרגסון, גם תוותר על כלל תאריה ורק בנותיהן של הזוג - הנסיכה ביאטריס והנסיכה יוג׳ין, יזכו להשאיר את תארי המלוכה שלהן.

פרשיית הריגול הסיני

פרשייה נוספת שסייעה למפלה של הנסיך עוסקת בפרשיית ריגול סינית בממלכה, וספציפית בקשר שלו עם גורמים בכירים בממשל הסיני, בהם "צ’אי צ’י" - אחד מבכירי המפלגה הקומוניסטית ודמות מרכזית בחקירה. לפי הדיווחים, אנדרו השתתף בפגישות רשמיות ובלתי־רשמיות עם נציגים סינים בתקופה שבה גבר החשש במערכת הביטחון הבריטית מפעילות השפעה זרה.

השלילה של כלל תאריו של אנדרו מהווה תקדים מכיוון שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה המודרנית של בריטניה שתארים נלקחים מדמות מלכותית, ולא ויתור מרצון כפי שהיה עם בני הזוג הארי ומייגן, או אפילו הנסיכה דיאנה שמעמדה שונה בעקבות גירושיה מצ׳ארלס, וכמובן אי אפשר לשכוח את המלך אדוארד השמיני, שוויתר על המלוכה כדי להתחתן עם גרושה.

לצערו, אנדרו עשה היסטוריה, מכיוון שזו הפעם הראשונה שכלל התארים נשללים, ובכך אנדרו מנושל לגמרי גם מתארים שאיתם נולד אליהם כמו ״נסיך״, וגם תארים שקיבל עם השנים מתוקף מעמדו. משפחת המלוכה החליטה הפעם – לפעול בחומרה.