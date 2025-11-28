בעקבות פרשת שחיתות: ראש הסגל של זלנסקי התפטר

טלטלה בצמרת השלטון בקייב: אנדריי יירמאק, ראש הסגל של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הודיע היום (שישי) על התפטרותו, זאת בעקבות פרשת שחיתות. מדובר בעיתוי בעייתי למדי, לקראת שיחות השלום עם ארצות הברית.

יירמאק נחשב במשך שנים לאחד האנשים החזקים ביותר במערכת השלטון האוקראינית, ולעיתים אף כ“איש השני” בחשיבותו במדינה.

זלנסקי הודיע על ההתפטרות בנאומו הטלוויזיוני היומי: "אני לא רוצה שאף אחד יעלה היום שאלות על אוקראינה. לכן, היום יש לנו את ההחלטות הפנימיות הבאות. ראשית, יהיה אתחול מחדש של משרד נשיא אוקראינה. ראש המשרד, אנדריי יירמאק, כתב מכתב התפטרות".

יירמאק עמד בראש המשלחת האוקראינית במהלך השיחות האחרונות בז’נבה עם נציגי ארצות הברית. גורמים מדיניים בקייב הזהירו כי המהלך עלול להכביד על מצבה של אוקראינה בזירה הבינלאומית בשלב רגיש במיוחד – לקראת משא ומתן מדיני קריטי בנוגע לעתיד המלחמה והתמיכה המערבית באוקראינה.

בהודעת תגובה מטעמו מסר יירמאק כי הוא משתף פעולה עם החוקרים: "החוקרים לא נתקלים בשום מכשול. ניתנה להם גישה מלאה לדירה, ועורכי הדין שלי נמצאים במקום ומקיימים קשר עם גורמי אכיפת החוק".