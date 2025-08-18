טראמפ: התחלתי לארגן פסגה משולשת עם פוטין וזלנסקי

מומלצים -

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין שני לשלישי) ברשת החברתית Truth שיארגן בקרוב פסגה בין נשיאי רוסיה ואוקראינה. "התקשרתי לנשיא פוטין והתחלתי בארגון פגישה, במקום שייקבע, בין הנשיא פוטין לנשיא זלנסקי. לאחר פגישה זו, נקיים מפגש משולש, שיכלול שני הנשיאים, ואני".

הפגישה של טראמפ עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומנהיגים אירופים נוספים ארכה מעל לשעתיים, ונקטעה באמצע על מנת לשוחח טלפונית עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין. יורי אושקוב, יועצו של פוטין, מסר כי השיחה בין השניים נמשכה כ-40 דקות, וכי השניים תמכו בקיום מגעים ישירים בין משלחות רוסיה ואוקראינה.

"הייתה לי פגישה טובה מאוד עם אורחים נכבדים בבית הלבן, שהסתיימה בפגישה נוספת בחדר הסגלגל", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו. "נשיא צרפת עמנואל מקרון, נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, נשיא הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ומזכ"ל נאט"ו מארק רוטה".

טראמפ ברך על השיחות ועל קידום פתרון המלחמה בין שתי המדינות. "במהלך הפגישה דנו בערבויות ביטחון לאוקראינה, ערבויות שיסופקו על ידי מדינות אירופה השונות, בתיאום עם ארצות הברית של אמריקה. כולם שמחים מאוד על האפשרות של שלום בין רוסיה לאוקראינה. זה היה צעד מוקדם וטוב מאוד למלחמה שנמשכת כמעט ארבע שנים. סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו והשליח המיוחד סטיב ויטקוף מתאמים עם רוסיה ואוקראינה".

הפגישה התקיימה שלושה ימים בלבד לאחר שטראמפ ופוטין נועדו בפסגה שנערכה באלסקה. זלנסקי הגיע אל הבית הלבן בחליפה, לאחר שבביקורו הקודם בחדר הסגלגל ננזף על ידי הנשיא האמריקני על לבושו המרושל.

טראמפ אמר, כשלצידו זלנסקי, כי "אירופה היא קו ההגנה הראשון, אבל נהיה מעורבים בביטחון". הוא הוסיף עוד כי: "אנחנו מכוונים לשלום ארוך טווח - נעבוד עם שני הצדדים ונוודא שזה יצליח".

בתוך כך, עיתון "הפיננשיאל טיימס" דיווח כי אוקראינה הציעה לארה״ב לרכוש נשק בשווי 100 מיליארד דולר מוושינגטון בתמורה לערבויות ביטחוניות. בנוסף הוסכם שאוקראינה תקנה רחפנים בשווי 50 מיליארד דולר.