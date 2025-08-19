אנטישמיות באירופה: הניפה דגל ישראל באושוויץ - והותקפה

מדריכה ישראלית-אמריקנית שביקרה במחנה הריכוז הידוע הותקפה מילולית מפני שהחזיקה את דגל הלאום • בשיחה עם i24NEWSהיא אומרת: "לעולם לא אתבייש בדגל ישראל וביהדותי" • צפו בכתבה

אנטישמיות באשוויץ: מדריכה הניפה דגל ישראל והותקפה בידי פרו-פלסטינית

גל האנטישמיות באירופה הגיע היום באופן אירוני - לאושוויץ, מדריכה ישראלית-אמריקנית שביקרה במחנה הריכוז הותקפה היום (שלישי) מילולית מפני שהחזיקה את דגל ישראל. בשיחה עם כתבת דסק החוץ, מעיין רפאל, היא מספרת על התקרית ואומרת: "לעולם לא אתבייש בדגל ישראל וביהדותי". צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.

