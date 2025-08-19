אנטישמיות באירופה: הניפה דגל ישראל באושוויץ - והותקפה

מומלצים -

גל האנטישמיות באירופה הגיע היום באופן אירוני - לאושוויץ, מדריכה ישראלית-אמריקנית שביקרה במחנה הריכוז הותקפה היום (שלישי) מילולית מפני שהחזיקה את דגל ישראל. בשיחה עם כתבת דסק החוץ, מעיין רפאל, היא מספרת על התקרית ואומרת: "לעולם לא אתבייש בדגל ישראל וביהדותי". צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.