ראש ממשלת הונגריה, פטר מדיאר, אמר אתמול (ראשון) כי יציע ליהודית פולגאר, שחקנית השחמט היהודייה-הונגרייה הנחשבת לשחמטאית הטובה ביותר בכל הזמנים, להיות נשיאת הונגריה הבאה. בפוסט שפרסם בפייסבוק טען מדיאר כי פולגאר בת ה-49 יכולה "לייצג את אחדות האומה".

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המהלך המפתיע מגיע אחרי שמפלגת "טיסה" של ראש הממשלה, פטר מדיאר, ניצלה את הרוב שלה בפרלמנט כדי להעביר תיקון לחוקה המדיח את נשיא המדינה, תמאש סוליוק, המזוהה עם ראש הממשלה הקודם, ויקטור אורבן, שהודח בבחירות באפריל.

יהודית פולגאר שיחקה בטורנירים נגד גברים והפכה לאחת השחקניות המובילות בתחום הנשלט על ידי גברים. היא האישה המוכשרת ביותר ששיחקה אי פעם את המשחק והיחידה שחצתה את רף הדירוג של 2,700. בפברואר האחרון יצא לנטפליקס הסרט התיעודי "מלכת השחמט" על חייה של פולגאר.

"אפגוש אותה מחר, ואשאל אותה אם היא מוכנה לשרת את ארצנו בתפקיד", כתב מדיאר בפוסט שפרסם. "שמה היה שם נרדף לכישרון ולהתמדה במשך עשרות שנים". עד כה פולגאר לא התייחסה להצעה באופן פומבי.