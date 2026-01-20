חשש במערב: סין מתכננת לבנות "חממת ריגול" במרכז בירה אירופית

בריטניה אישרה לסין היתר בנייה להקמת שגרירות חדשה ומאסיבית בלונדון, מהלך שמעורר ביקורת חריפה וחששות ביטחוניים כבדים. על פי המבקרים, מדובר באתר הדיפלומטי הגדול ביותר של סין באירופה - שעלול להפוך בפועל ל"מרכז ריגול" בלב הבירה הבריטית.

בשבוע שעבר חשף העיתון הבריטי הטלגרף תוכניות בנייה ששונו בעבר, מהן עולה כי סין מתכננת להקים חדר סודי במרתף השגרירות, בסמוך לכבלי סיבים אופטיים הנושאים מידע פיננסי ותקשורתי רגיש במיוחד של לונדון ובריטניה כולה.

לפי הדיווח, השגרירות החדשה צפויה לכלול מתחם תת-קרקעי נרחב עם לא פחות מ-208 חדרים נסתרים, שנבנו כחלק ממה שמוגדר כ"שגרירות-על". בייג’ינג, כך נטען, ביקשה להסתיר את פרטי המתחם מבדיקה ציבורית מעמיקה במהלך הליך האישור.

גורמים ביטחוניים ואנשי אופוזיציה בבריטניה מזהירים כי מיקומה של השגרירות לצד תשתיות תקשורת קריטיות, ובסמוך למרכזים פיננסיים רגישים, עלול לאפשר איסוף מודיעין נרחב, האזנה לתעבורת נתונים וניצול החסינות הדיפלומטית לפעילות חשאית.

למרות ההתנגדויות, הרשויות בלונדון העניקו את האישור - צעד שמצית מחדש את הוויכוח סביב השפעתה הגוברת של סין באירופה והאיזון בין יחסים דיפלומטיים לבין ביטחון לאומי.