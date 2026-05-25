תיעוד דרמטי מאוסטריה: אישה נפגעה ממטוס במהלך צניחה - ושרדה

אישה שצנחה באוסטריה שרדה איכשהו לאחר שנפגעה באוויר על ידי מטוס ססנה 172. לאחר ההתנגשות, היא פתחה את מצנח החירום שלה ונחתה בשלום על הקרקע.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://www.instagram.com/reel/DYtmlD-svEl/?igsh=bTlkaXBweWJmeDV5 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתיעוד נראית האישה נהנית מהצניחה, כשלפתע המטוס מגיח ופוגע במצנח שלה. לאחר מכן היא מתחילה להסתחרר באוויר, לפני שמפגינה קור רוח מרשים, פותחת את מצנח החירום ומצליחה להתייצב.

גם טייס המטוס הצליח לנחות בשלום לאחר התקרית החריגה. הסיפור הדרמטי הפך מאז ויראלי ברשת, ורבים כינו את ההישרדות כלא פחות מנס.

בפוסט שהעלתה באינסטגרם היא כתבה: "יום הולדת שני שמח לי! באמת שאני עדיין לא מאמינה שאני יושבת כאן וכותבת את זה". היא עדכנה ש"מלבד כמה חבורות כחולות רעות וחבלות מסביב, באמת לא קרה שום דבר".