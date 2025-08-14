היצרנית ששוקלת לנטוש את גרמניה - עקב אמברגו על ישראל

מומלצים -

יצרנית הרכב הגרמנית "Renk", המתמחה במערכות הנעה ומנועים לטנקים - בהם גם כאלה המיועדים לצה”ל - שוקלת להעביר את פעילות הייצור שלה לארצות הברית בעקבות האמברגו שהטילה גרמניה על יצוא נשק לישראל, כך דווח היום (חמישי) ב"מידל איסט איי".

מנכ”ל החברה, אלכסנדר זאגל, התייחס לאפשרות זו בשיחת ועידה עם משקיעים לאחר פרסום הדוחות הכספיים, כך דווח ביום רביעי בסוכנות רויטרס. השיחה התקיימה חמישה ימים לאחר שקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, הודיע כי המדינה תקפיא יצוא צבאי לישראל שיכול לשמש ברצועת עזה, על רקע תוכנית ישראלית לכיבוש מלא של הרצועה.

מערכות ההנעה והמנועים שמספקת היצרנית Renk לצה”ל מהוות כ־2-3 אחוזים מתיק העסקים של החברה.

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הצהיר ביום שישי כי "לישראל הזכות להגן על עצמה מפני הטרור של חמאס", אך במקביל הודיע כי מדינתו "תפסיק מיידית לייצא נשק וציוד לחימה לישראל שישומש ברצועת עזה, וזאת עד להודעה חדשה". הוא עוד הדגיש: "משא ומתן, הפסקת אש ושחרור החטופים הם העדיפות העליונה שלנו".

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לדבריו של הקנצלר מרץ, בהודעה שיצאה באנגלית מטעם לשכתו. "ראש הממשלה הביע את אכזבתו מהחלטתו של מרץ להטיל אמברגו על נשק לישראל. במקום לתמוך במלחמה הצודקת של ישראל נגד חמאס, שביצע את המתקפה הקשה ביותר על יהודים מאז השואה, גרמניה מתגמלת את הטרור על ידי אמברגו על נשק לישראל. המטרה אינה להשתלט על עזה, אלא לשחרר את עזה מידי חמאס ולאפשר הקמת ממשלה שלווה בה".

כיום, גרמניה נמצאת במקום השני בטבלת המדינות שמייצאות נשק לישראל, כשלפי הערכות מדובר על יותר מ-30 אחוזים מהייבוא הביטחוני של המדינה. בנוסף, חשוב לציין כי בקיץ 2023 נחתמה בין התעשייה האווירית לגרמניה עסקת ענק למכירת מערכת "חץ 3" בסכום של 3.5 מיליארד דולר.

החלטה הנוכחית לעצור ייצוא נשק לישראל מציגה תפנית משמעותית ביחסי הביטחון בין המדינות. למהלך קדמו לחצים רבים שהופעלו על הקנצלר, על ידי שותפיו לקואליציה, שדרשו ממנו לקדם מעשים ופעולות קיצוניים יותר נגד ישראל.