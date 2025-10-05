מחאות ענק נגד ישראל באירופה: "זה קומץ קטן שהולך וגדל"

הפגנות ענק נערכו במהלך סוף השבוע האחרון נגד ישראל בכל רחבי אירופה, זאת בעקבות השתלטות צה"ל על המשט הפרו-פלסטיני "סומוד". הן נערכו למרות הפיגוע הקשה בבית כנסת במנצ'סטר במהלך יום כיפור. בין היתר, מפגינים ניפצו חלונות בברצלונה וחסמו רכבות בפירנצה. לצד אלה, התרחשה צעדה גדולה במדריד ונרשמו עימותים בלונדון.

סיון סיסאי ונדב אלימלך ראיינו את מושיק ביבי - ישראלי שחי במדריד, שתיאר את הלך הרוח השורר ברחובות המדינה הספרדית. צפו בריאיון ששודר היום (ראשון) ב"מהדורת 15".

לדבריו, אין ספק שהגל האנטי-ישראלי מרים את ראשו. אני לא חושב שרוב הספרדים נגדנו, להיפך - לדעתי הרוב מבין את המורכבות של הקונפליקט, מבין שיש צדק עם ישראל, אבל יש קומץ מצומצם של אנשים שלאחרונה שומעים אותו יותר. הקומץ הזה גדל כי לא נעשה כלום כדי למנוע את זה.

הוא סיפר על הלך הרוח הפוליטי והיחסים בין הציבור ברחוב הספרדי לבין הממשל. "לדעתי גל המחאות הזה מגיע מלמעלה למטה, ולא הפוך. ראש הממשלה שלנו פדרו סנצ'ס מעורב בכל מיני שערוריות שחיתות והוא משתמש המון בקונפלקט בין ישראל לעזה כדי להסית את תשומת הלב ממנו ולהשתיק את הביקורת נגדו. הוא מלבה את האש וזה מביא להרחבת המחאות נגד ישראל, אבל עדיין - האנשים שמוחים אלו אנשים שבלאו הכי מצביעים לו, הם מהשמאל. מדובר באנשים שמקשיבים לו - כי זה מה שהם רוצים לשמוע בכל מקרה, זה רק נותן להם את התמריץ, מעודד אותם", הסביר.

עוד הוסיף בשורות מעודדות ואמר כי "כמו שזה מתעצם מהצד שמתנגד לישראל - זה גם עובד לצד השני. פרו-ישראלים שמבינים שהמצב יותר מורכב מתחילים לשנוא יותר ויותר את העיסוק של הממשלה ושל סנצ'ס בקונפליקט הישראלי-פלסטיני. רואים את זה גם בסקרים - מפלגות הימין עולות, ויותר מזה - רואים את זה ברחוב".

לקראת סיום דבריו הזמין ביבי את כל מי שמעוניין להגיע ולטייל, והרגיע: "לכל מי שמתכנן לטייל איתנו במדריד, תדעו כי הכל מתנהל כבשגרה. בטוח פה ואין סיבה לחשוש, תיירים מכל העולם מבקרים פה".