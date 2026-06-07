"תכנן פיגוע נגד אונייה ישראלית": פלסטיני החשוד בקשר לחמאס נעצר ביוון

המשטרה ביוון הודיעה הלילה (בין שבת לראשון) על מעצרו של מהגר פלסטיני בן 37 בחשד למעורבות בתכנון פעולות טרור ולקשרים עם ארגון חמאס. החשוד נעצר בכרתים, שם הועסק במלון, במסגרת חקירה המתנהלת על ידי רשויות הביטחון במדינה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בהודעת המשטרה נמסר כי האיש נעצר על-ידי שירותי הלוחמה בטרור וה-EYP ועל פי המידע שנאסף עד כה, החשוד היה בקשר עם בני אדם שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד לעבירות הקשורות לטרור. עוד נטען כי הוא עבר הכשרה מטעם חמאס.

על פי דיווחים בכלי תקשורת ביוון, נבדק חשד שלפיו יעד אפשרי לפיגוע שתכנן היה אוניית תענוגות ישראלית שאמורה להגיע לכרתים מחרתחיים.

רשת השידור הציבורית היוונית ERT דיווחה כי בחיפוש בדירה ששכר החשוד במרכז אתונה איתרו החוקרים ציוד מעבדה וחומרים כימיים שניתן להשתמש בהם לייצור מטען נפץ. במשטרה היוונית הדגישו כי החקירה עדיין נמשכת וכי נבדקים כלל קשריו ופעילותו של החשוד.