בחודשים האחרונים, שירות ההגנה הפדרלי של רוסיה, האחראי על הגנת בכירים, החמיר משמעותית את האבטחה סביב הנשיא לדימיר פוטין, כך דווח על ידי ה"פייננשל טיימס". לפי גורמים המכירים את פוטין במוסקבה ואדם המקורב לשירותי מודיעין אירופיים, "הוא מבלה יותר זמן בבונקרים תת-קרקעיים ומנהל משם את המלחמה באופן צמוד, תוך התרחקות מעניינים אזרחיים".

בידודו של פוטין גבר בשנים האחרונות, במיוחד מאז מגפת הקורונה. נכון לחודש מרץ, החשש בקרמלין מפני הפיכה צבאית או ניסיון התנקשות, במיוחד באמצעות רחפנים, החריף מאוד, כך לפי אותו מקור המקורב למודיעין האירופי.

“ההלם ממבצע הרחפנים האוקראיני עדיין מורגש”, אמר גורם שמכיר את פוטין לפיינשל טיימס. בשנה שעברה רחפנים אוקראיניים תקפו שדות תעופה רוסיים מצפון לחוג הארקטי. חששות האבטחה התחזקו גם בעקבות תפיסתו של מנהיג ונצואלה, ניקולס מדורו, בידי ארצות הברית בינואר, כך אמר מקור נוסף.

נוסף על הידוק אמצעי האבטחה המחמירים, הנשיא פוטין צמצם את ביקוריו, ובדיקות הביטחון לאנשים הפוגשים אותו הוחמרו עוד יותר. הנשיא ומשפחתו הפסיקו להגיע למעונותיהם באזור מוסקבה ובאזור ולדאי בצפון-מערב. פוטין שוהה יותר זמן בבונקרים, כולל באזור קרסנודר בדרום רוסיה, ולעיתים עובד משם במשך שבועות, בעוד כלי התקשורת הממלכתיים משתמשים בצילומים מוקלטים מראש כדי לשדר תחושת שגרה.

אנשי הצוות במעגל הקרוב של פוטין, כולל טבחים, צלמים ומאבטחים, אינם רשאים לנסוע בתחבורה ציבורית או להשתמש בטלפונים ניידים ומכשירים המחוברים לאינטרנט בקירבת הנשיא. מערכות מעקב הותקנו גם בבתיהם של אנשי הצוות.

החששות הביטחוניים אינם מוגבלים רק לפוטין. לפי אותו מקור, בפגישה עם הנשיא בסוף השנה שעברה, נציגי שירותי הביטחון האשימו זה את זה בכישלונות בהגנה על בכירים בצבא הרוסי, כולל הריגתו של פניל סרווארוב, גנרל בדרגת לוטננט, האחרון בשורת מתקפות הקשורות לאוקראינה.

אלכסנדר בורטניקוב, ראש שירות הביטחון הפדרלי, האשים את משרד ההגנה הרוסי, שלדבריו חסרה יחידה ייעודית להגנה על בכירים. ויקטור זולוטוב, ראש המשמר הלאומי ושומר הראש לשעבר של פוטין, דחה את האחריות וציין כי ישנו מחסור במשאבים.