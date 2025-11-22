אחרי הדד ליין: אוקראינה תחל בהתייעצויות על סיום המלחמה

אוקראינה תחל בקרוב בהתייעצויות עם ארצות הברית ואירופה על סיום המלחמה עם רוסיה, כך פורסם היום (שבת) בסוכנות הידיעות "רויטרס". הדברים באים אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הציב לנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי דד ליין לפיו יצמצם את אספקת הנשק למדינה אם לא תפעל לסיום המלחמה.

זלנסקי אישר את הרכב המשלחת האוקראינית ואת ההנחיות למשא ומתן הרלוונטי. נציגים אוקראינים ישלחו כדי להגן על האינטרסים הלגיטימיים של המדינה ועל יסודות הביטחון האירופי, נטען.

מזכיר המועצה לביטחון לאומי של אוקראינה, רוסטם אומרוב, מסר: "בימים אלה בשוויץ, אנו מתחילים התייעצויות בין בכירים באוקראינה ובארצות הברית בנוגע לפרמטרים אפשריים של הסכם השלום העתידי. אוקראינה ניגשת לתהליך זה עם הבנה ברורה של האינטרסים שלה. זהו השלב הבא בדיאלוג המתנהל בימים האחרונים, אשר מעל לכל, נקרא להסכים על חזון הצעדים הבאים... אנו מעריכים את השתתפותו של הצד האמריקני ואת הנכונות לקיים שיחה סובייקטיבית. אוקראינה תמשיך לפעול באחריות, במקצועיות ובעקביות - כפי שביטחוננו הלאומי דורש".

בהמשך דווח כי ממשל טראמפ אמר לפקידים אוקראינים ואירופאים כי אין מקום רב לנהל משא ומתן על תוכניתו לסיים את המלחמה, בעוד וושינגטון מפעילה לחץ על זלנסקי לחתום על הסכם שלום שגובש בעזרת מוסקבה עד יום חמישי.

בנוסף, מזכיר צבא ארה"ב, דניאל דריסקול, אמר לשגרירים אירופאים ולפקידים מערביים בפגישה "סוערת" בקייב אתמול כי הוא "אופטימי שעכשיו זה הזמן לשלום" - אך הזהיר שוושינגטון תגלה גמישות מועטה: "אנחנו לא מנהלים משא ומתן על הפרטים", אמר, לפי בכיר אירופי בפגישה במעונה של נציגת ארה"ב בקייב, ג'ולי דייוויס. כמו כן, בכיר אירופאי תיאר את הטון בפגישה כ"מעורר בחילה".

נזכיר כי אתמול, ארצות הברית הציגה לאוקראינה את תוכנית 28 הנקודות - אותה הכין בחשאי נשיא ארה"ב לסיום המלחמה. בין היתר, התוכנית כוללת ויתור על שטחים, צמצום גודל הצבא האוקראיני ואיסור קבוע על הצטרפות לנאט"ו - ולמעשה מאמצת את הדרישות העיקריות של רוסיה.

גורמים אמריקנים מסרו לסוכנות הידיעות כי ההצעה נוסחה לאחר התייעצות עם רוסטם אומרוב, מזכיר המועצה לביטחון לאומי והגנה של אוקראינה, הנחשב בעל ברית קרוב של זלנסקי, שכיהן כשר ההגנה תחתיו עד חודש יולי האחרון.

בתוך כך, לאחר ששוחח עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אמר זלנסקי כי ארצות הברית ואוקראינה הצליחו "לכסות דברים רבים על הצעות הצד האמריקני לסיום המלחמה". הוא ציין כי הוא אסיר תודה על המאמצים. "אוקראינה תמיד כיבדה וממשיכה לכבד את רצונו של הנשיא טראמפ לשים קץ לשפיכות הדמים, הצוותים שלנו מוכנים לעבוד 24/7", הוסיף.