בלגיה: רופא רשם "יהודייה" כאלרגיה בתיק רפואי של בת 9

מקרה אנטישמי חמור בבלגיה: ילדה יהודייה בת תשע שפנתה לבית החולים בעיירת הנופש קנוקה-הייסט בשל פציעה ביד, גילתה כי בדו"ח הרפואי שלה נרשמה המילה "יהודייה (ישראלית)" תחת סעיף האלרגיות.

מאחורי הרישום עומד ד"ר קאסם ארקאווזי, רדיולוג ממוצא עיראקי העובד בבית החולים AZ Zeno. מבדיקה עלה כי ארקאווזי פרסם בעבר פוסטים אנטישמיים ברשתות החברתיות, בהם קריקטורות בוטות ודימויים פוגעניים - כולל ציור מזעזע שבו יהודים חרדים מוצגים כערפדים האורבים לתינוק ישן.

הארגון היהודי JID מסר כי יפעל למצות את הדין עם הרופא, בדרישה לשלול את רישיונו ולהדיחו לאלתר. "מדובר בהפרה בוטה של כללי האתיקה הרפואית. רופא שמפיץ שנאה כזו מהווה איום ישיר על מטופלים יהודים ועל ציבור שלם", נמסר.

הפרשה מעוררת סערה ציבורית בבלגיה: פעילים מזהירים כי רישום "יהודי" כבעיה רפואית אינו רק פגיעה בוטה, אלא מדרון מסוכן שעלול להוביל לסירוב טיפול מטעמים דתיים ולאומיים, ולכרסם באמון הציבור במערכת הבריאות.