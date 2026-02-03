סערה בצרפת: המשטרה בפריז ערכה היום (שלישי) חיפושים במשרדי הרשת החברתית X במדינה, זאת כחלק מחקירה שנפתחה בינואר 2025. החיפוש עצמו יצא לפועל לאחר שהתביעה הוציאה זימון עבור בעלי הרשת החברתית, אילון מאסק.

בהודעת התובע בפריז נמסר כי החקירה נפתחה בעקבות פנייה שהגיעה ממחוקק, שטען כי אלגוריתמים מוטים ב-X עשויים לעוות את פעולתה של מערכת עיבוד נתונים אוטומטית. עוד נכתב כי מחלקת פשעי הסייבר חוקרת את X בגין שבעה אישומים - בהם שיתוף פעולה בהפצת תמונות של ילד בעלות אופי פורנוגרפי, הכחשת פשעים נגד האנושות והוצאת נתונים במרמה.

החקירה נפתחה לאחר שאריק בות'ורל, מחוקק צרפתי מהמרכז, פנה לחוקרים והביע דאגה מהאלגוריתם של X, והתהליך הדיגיטלי המארגן נתונים בפלטפורמה. התובעת הראשית, לור בקאו, ציינה כי התיק התרחב לאחר האשמות נוספות לפיהן Grok, הצ'אטבוט הבינה המלאכותית של הפלטפורמה, מפיץ טענות להכחשת שואה וזייפים דיפ- פייק מיניים.

כזכור, מאז השקתו, הבוט של X - גורק - עורר תגובות סוערות והיה מעורב במספר שערוריות. בין היתר, לפני כשבועיים הודיעה רשת X כי תנקוט במספר צעדים על מנת למנוע מהצ'אטבוט הבינה המלאכותית של הפלטפורמה, לערוך תמונות של אנשים אמיתיים ולהציג אותם בבגדים חושפניים.

הטענות נגד גרוק הגיעו לאחר שהופצו ברשת מספר תמונות מזויפות בעלות אופי מיני, חלקן של ילדים, אשר נוצרו על ידי צ'אטבוט ה-AI של רשת X. חלק מהמקרים הללו אף הגיעו לחקירות ודיונים בבתי המשפט בעולם, בהם גם בישראל, הנחשבים כאקטים בלתי-חוקיים של פגיעה בפרטיות.

בתוך כך, התקשורת בבריטניה דיווחה כי