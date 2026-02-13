תוך קריאות אנטישמיות: נער יהודי הותקף באלימות בפריז

נער יהודי בן 13 הותקף בתחילת השבוע ברובע ה-18 של פריז, בעת שהיה בדרכו לבית כנסת, כך דווח היום (שישי).

לפי עדותו של הנער, הוא החזיק את כיפתו בידו כדי שלא למשוך תשומת לב, אך קבוצה של חמישה צעירים התנפלה עליו, דרשה שימסור את מעילו וירוקן את כיסיו, תוך קריאות גידופים אנטישמיים. הוא הופל לקרקע, הוכה בפניו וסכין הוצמדה לצווארו. התוקפים שדדו ממנו את אוזניות האיירפודס שלו, נעליו ומעילו.

התקיפה התרחשה בזמן שהנער היה בשיחת וידאו עם חבר, שהצליח בהמשך לזהות את אחד החשודים. בעקבות הזיהוי נעצר צעיר בן 18 ונלקח לחקירה, בעוד ארבעה חשודים נוספים טרם אותרו.

משרד התובע מסר כי החקירה נמשכת בחשד לשוד מזוין ואלימות בנסיבות מחמירות של אפליה, במטרה לאתר ולעצור את יתר המעורבים.