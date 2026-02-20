האנשים שניקו את התופת בצ'רנוביל - מזהירים מאסון נוסף

כמעט 40 שנה חלפו מאז האסון הרדיואקטיבי החמור בעולם - התפוצצות הכור הגרעיני בצ'רנוביל, אוקראינה. הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו אורי שפירא נפגש עם האנשים שנשלחו אז לנקות את המתחם המזוהם, בלי להיות מודעים לנזקי הקרינה.

מאז הם עלו לישראל, אך הסיבוכים הבריאותיים וגם הטראומה מלווים אותם עד היום - והם בעיקר מזהירים מההשלכות של אסון גרעיני נוסף, אם וכאשר.

היו פה מכשירים קטנים שבדקו קרינה, אבל כשהיה הפיצוץ לא היה לאף אחד ציוד מתאים", משחזר ואדים חסדן, שקולו עדיין נושא את כובד הזיכרון. בלילה שבין ה-25 ל-26 באפריל 1986, ניסוי כושל בכור מספר 4 בצ'רנוביל הוביל לפיצוץ אדיר. השלטון הסובייטי ניסה להסתיר, אך לאחר שהקרינה התפשטה לאירופה, נאלץ לגייס כ-600 אלף איש למאמצי הניקוי.

גם אלכסנדר גוטפריד, ששימש כנהג משאית באזור, זוכר היטב את המציאות המופקרת: "נכנסתי בלי חליפת מגן, בבגדים רגילים. רכב שהקרינה בו סירבה לרדת - פשוט נזרק". הוא שהה במוקד 13 ימים רצופים וספג קרינה מקסימלית. "הכי קשה היה לראות את הכל קורס ולדעת שהמקום יישאר ריק ל-400 שנה".

עם השנים עלו לישראל כ-1,500 "ליקווידטורים" (מנטרלים). רבים מהם חלו בסרטן ובמחלות אחרות, ועד היום הם נאבקים על הכרה. "הדור הצעיר חייב להכיר את סכנות הנשק הגרעיני, מלחמה כזו תהיה הסוף של הכל", מזהיר גוטפריד.

הטרגדיה רודפת אותם גם היום. כיפת הענק שהוקמה מעל הכור ניזוקה ממתקפת כטב"מים במהלך מלחמת אוקראינה-רוסיה ב-2025, והעירה שדים ישנים. "יש לי חברים משני צדי המלחמה, זו טרגדיה", אומר אלכסנדר כץ, שהיה אחראי על פינוי הפסולת.

אבל עבורם, הסכנה מרחפת גם מעל המזרח התיכון. כשנשאל חסדן האם קטסטרופה כזו יכולה להתרחש גם בארץ, תשובתו מצמררת: "אני חושב שכן. גם בארץ קרה לנו ה-7 באוקטובר. היו כל מיני דברים שקרו והופתענו מהם לחלוטין. אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על הדברים האלה, וכן - צריכים להיות מודאגים מזה".

40 שנה אחרי, האנשים שהקריבו את גופם ובריאותם כדי לכבות את הלהבות של צ'רנוביל, מסתכלים על העולם של היום בדאגה. מבחינתם, הטבע אולי השתלט בחזרה על הבניינים הנטושים באוקראינה שמזכירים כעת "חלום רע וסיוט", אבל הסכנה של פזיזות אנושית, טיוח, ונשק קטלני - חיה וקיימת יותר מתמיד.