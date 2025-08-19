אימה בשחקים: שריפה פרצה במנוע המטוס בגובה 3,850 רגל

מומלצים -

שריפה פרצה במנוע של מטוס בואינג בגובה של 3,850 רגל, שעה שעשה את דרכו מהאי היווני קורפו לדיסלדורף שבגרמניה. המטוס הצליח לבצע נחיתת חירום בברינדיסי שבאיטליה. למרות שהאירוע התרחש בשבת, הדיווח לגביו הגיע לתקשורת רק הלילה (שלישי).

ארבע דקות בלבד לאחר ההמראה, החלו ניצוצות מהמנוע הימני של טיסה מספר DE3665 של חברת התעופה "קונדור". בתיעודים שצילמו הנוסעים מתוך המטוס נראו התפרצויות של להבות ופיצוצים, בעוד המטוס רועד כשהוא טס מעל הים. גם בתיעודים שצולמו מהקרקע נראים גיצים יוצאים מסביבת המנוע, ודווח על "קול מחריש אוזניים, שנראה כמו פיצוץ".

במטוס היו 273 נוסעים ושמונה אנשי צוות. בתא הנוסעים התרחשו הפסקת חשמל. פיצוצים חזקים גרמו לנוסעים לחשוש מהאפשרות של התרסקות. אישה שנסעה עם בתה ודיברה עם כלי תקשורת מקומיים מסרה שהיא התכוננה לגרוע מכל. "זו הייתה חוויה נוראית, שלחתי הודעות פרידה וחשבתי שזה נגמר".

חברת קונדור מסרה כי אינה יכולה לאשר שמדובר בשריפה במנוע, אך ציינה שהייתה "תגובה בסמוך שבדרך כלל מתרחשת בתא הבעירה, וגרמה לתגובה שנראית לעין בחלקו האחורי של המנוע". צוות הטיסה קיבל הודעת תקלה על "מדד פרמטר מחוץ לטווח התקין, שנגרם כתוצאה מהפרעה באספקת זרימת האוויר למנוע", כך לפי החברה.