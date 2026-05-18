תקיפה נוספת בבירה הבריטית על רקע אנטישמי: צעיר ישראלי בן 22 הותקף באלימות הלילה (בין ראשון לשני) בשכונת גולדרס גרין שבלונדון, על ידי חמישה רעולי פנים דוברי ערבית שהתנפלו עליו כשיצא מדירתו.

על פי עדותו של הצעיר לעיתון The Jewish Chronicle, האירוע קרה סמוך לשעה 2:00 בלילה (שעון מקומי), כאשר יצא מחוץ לדירתו בשכונה המזוהה עם הקהילה היהודית בעיר, על מנת לדבר בטלפון. חמשת התוקפים שמעו את הצעיר שדיבר בעברית, והוא סומן לכאורה כמטרה על ידם. התוקפים החלו לדרוף אחר הצעיר, גררו אותו מעבר לכביש והכניעו אותו לקרקע בתקיפה ברוטאלית.

במהלך התקיפה, התוקפים קרעו את בגדיו, השליכו את נעליו וצעקו לעברו קללות בערבית. הקורבן הושאר כשהוא קרוב לאיבוד הכרה, אז שכן שהבחין בו כשהוא שרוע על הרצפה ופצוע הזעיק את המשטרה, שהגיעה אחרי שהתוקפים הספיקו להימלט, והם טרם נתפסו.

התקיפה אמש מגיעה כשבוע לאחר ששני יהודים בשכונת גולדרס גרין נפצעו קשה כשנדקרו על ידי אזרח בריטי ממוצא סומלי. אתמול הוסר השלט המרכזי של מיצג הנובה בלונדון, שנתלה בימים האחרונים באזור האירוע כחלק מההיערכות לפתיחה הרשמית, זאת לבקשת משטרת לונדון בעקבות חשש לאירועי אנטישמיות, הפרות סדר ואיומים ביטחוניים טרם פתיחת המיצג לציבור.