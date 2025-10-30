עקב פרשת אפשטיין: בית המלוכה הסיר תאריו של הנסיך אנדרו

בשל מעורבותו בפרשת אפשטיין, ולאחר שהודיע שיוותר על תאריו כנסיך: ארמון המלוכה הסיר הערב (חמישי) באופן רשמי את כל תאריו של הנסיך אנדרו (דוכס יורק מבית וינדזור, הבן השלישי של המלכה אליזבת השנייה והשמיני בתור לכתר), והודיע כי יעזוב את האכסניה המלכותית שבפארק וינדזור באנגליה.

שמו של אנדרו נקשר בווירג'יניה ג'ופרה, שבגיל 17 סחר בה ג'פרי אפשטיין והעביר אותה לידי אנדרו. לאירועים אלו בין היתר היא התייחסה בספר שהוציאה. ג'ופרה, ממובילות המאבק נגד אפשטיין, שמה קץ לחייה בגיל 41 בחודש אפריל האחרון. משפחתה מסרה אז: "הייתה לוחמת נמרצת במאבק נגד התעללות מינית".

בחודש אוגוסט האחרון, המלך צ'ארלס השלישי הורה על הפסקת מימון האבטחה בביתו של אחיו אנדרו. בעבר המלך מימן גם שומרים פרטיים בעלות של כשלושה מיליון פאונד בשנה, מימון שהופסק ב-2022 לאחר שנחשף הקשר עם אפשטיין.