פגישת הפסגה המתוכננת בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין, מעוררת חששות רבים, לצד תקווה זהירה, בקרב מדינות אירופה - כולל אוקראינה עצמה. רשת NBC דיווחה במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) כי טראמפ אמר למנהיגי אירופה כי "לא ידון עם פוטין על נושא חלוקת השטחים האפשרית".

הגורמים האירופיים שצוטטו בידיעה ציינו כי הנשיא האמריקני הסביר, במהלך שיחת הוועידה שערך אמש עם מנהיגי אירופה ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי, כי הוא מגיע לפגישה עם פוטין "במטרה להבטיח הפסקת אש". עוד דווח כי המנהיגים שנכחו בפגישה הסכימו כי יש להוציא לפועל את המהלך - לפני שיהיה ניתן להתחיל במשא ומתן לשלום.

חלק מהמנהיגים האירופיים שנכחו בשיחה "קיבלו את הרושם כי טראמפ אינו אופטימי מהתוצאות האפשריות של הפגישה". עוד עולה מהדיווח, מפי מספר גורמים, כי "כלל הנוכחים בשיחה, הסכימו כי יש לכלול את אוקראינה בשיחות המשא ומתן - וכי היא זו שתחליט אילו ויתורים טריטוריאליים היא מוכנה לעשות. בנוסף, הם הסכימו על כך שטראמפ יטיל סנקציות חדשות על רוסיה במידה וזו לא תסכים להפסקת אש.

בתוך כך, גורמים נוספים טענו כי "מנהיגי אירופה יצאו מהשיחה בתחושה חיובית לגבי תוכניותיו של טראמפ עבור הפגישה עם פוטין". אחד המצוטטים בידיעה טען כי "הפסקת האש נמצאת בראש סדר העדיפויות של הנשיא האמריקני", ואדם נוסף הביע ביטחון בכך שלא יתנהל משא ומתן על שטחים באוקראינה - ללא נוכחותה".