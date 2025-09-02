דיווח בצרפת: חמישה פצועים בהם אחד אנוש באירוע ירי במרסיי

מומלצים -

אירוע דקירה התרחש היום (שלישי) במרכז העיר מרסיי שבצרפת, במהלכו גבר בן 35, מהגר תוניסאי, פצע חמישה בני אדם - בהם אחד במצב אנוש. עוד עולה מהדיווחים במדינה, כי טרם הדקירה, הוא גורש מבית המלון בו שהה, לאחר שלא שילם.

בשלב זה, הוא יצא מהמבנה, צעק "אללה אכבר" ונורה למוות על ידי השוטרים, לאחר שהתעלם מבקשותיהם להשליך את הנשקים בהם אחז - מוט ברזל ושני סכינים. בתקשורת בצרפת ציינו, כי התקרית התרחשה מול מסעדה, לא רחוק מהנמל הישן במרסיי, ובין הפצועים גם בעל המלון שגירש את החשוד.