אלמונים שפכו צבע על בניין שגרירות ישראל בהולנד

מומלצים -

שלושה אלמונים שפכו צבע היום (שלישי) על בניין שגרירות ישראל בהאג שבהולנד וניפצו את דלת הכניסה. משרד החוץ עדכן כי האירוע טופל על ידי שלטונות הביטחון המקומיים והשלושה נעצרו על ידי המשטרה.

באירוע אנטישמי נוסף, שקרה בשבוע שעבר, הכניסה למשרדי חברת אל על בפריז הושחתה. בין היתר שפכו עבריינים על הדלת והבניין צבע אדום, וריססו כתובות "EL AL genocide airline", "Free Palestine". שרת התחבורה מירי רגב הגיבה לאירוע ברשת X: "אזרחי צרפת תתעוררו! היום זו אלעל מחר זו אייר פרנס. כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים נגד אלעל ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם ביד קשה".