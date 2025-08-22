שר החוץ הרוסי: "לא מתוכננת פגישה בין פוטין וזלנסקי"

מומלצים -

מצנן את ההתלהבות: שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב אמר היום (שישי) בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" ברשת NBC האמריקנית, כי "לא מתוכננת פגישה בין נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי". לדבריו, הנשיא הרוסי מוכן לקיים פגישה כזו - כאשר סדר היום יהיה מוכן. "סדר היום אינו מוכן כלל", הדגיש שר החוץ.

"זלנסקי סירב להכל - כולל לסעיף של ביטול חקיקה נגד השפה הרוסית", הוסיף לברוב, "איך אפשר להיפגש עם מישהו שמעמיד פני מנהיג?". כאמור, על פי הדיווחים שפורסמו אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס, מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים, פוטין העלה מספר דרישות - להן זלנסקי סירב בעבר - בהן ויתור על אזור דונבאס ועל הכוונה להצטרף לנאט"ו.

כזכור, אמש דווח בגרדיאן הבריטי, מפי גורמים בממשל המעורים בפרטים, כי הנשיא טראמפ מתכוון לאפשר לרוסיה ולאוקראינה לנסות ולארגן פגישה בין מנהיגיהן - מבלי למלא חלק בתיווך בשלב זה. הגורמים הדגישו כי מדובר בצעד אחורה שנוקט טראמפ מהמעורבות הישירה במגעים לסיום המלחמה באוקראינה. עוד עולה מהדיווח, כי נשיא ארצות הברית ישקול קיום של פסגה משולשת בהשתתפותו - רק לאחר שפוטין וזלנסקי ייפגשו ביניהם.

בתוך כך, טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי ״קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לנצח במלחמה בלי לתקוף מדינה פולשת. זה כמו קבוצה נהדרת בספורט שיש לה הגנה פנטסטית, אבל לא מורשית לשחק התקפי. אין סיכוי לנצח! זה ככה עם אוקראינה ורוסיה. ג'ו ביידן הנוכל וחסר הכישורים בעליל לא היה נותן לאוקראינה להילחם בחזרה, רק להגן. איך זה עבד? בלי קשר, זו מלחמה שלעולם לא הייתה מתרחשת אם הייתי נשיא - אפס סיכוי. זמנים מעניינים לפנינו!״.