נחשפו כ-900 חשבונות בבנק שוויצרי מרכזי עם קשרים לנאצים

הסנאטור האמריקני צ'אק גראסלי חשף היום (רביעי) קשרים נרחבים בין גרמניה הנאצית לבנק קרדיט סוויס השוויצרי, שנסגר בשנת 2024 לאחר שנקלע לקשיים כלכליים.

על פי הסנאטור גראסלי, בקרדיט סוויס פעלו 890 חשבונות מתקופת מלחמת העולם השנייה שבעליה הוא חברי המפלגה הנאצית, ואף המשטר הנאצי בעצמו. בין מחזיקי 890 החשבונות מתקופת המלחמה ניתן למצוא את משרד החוץ הגרמני, ארגון צבאי למחצה של האס.אס וחברת ייצור נשק גרמנית.

ניל ברופסקי, עורך דין אמריקני שנשכר כחוקר עצמאי על ידי UBS, הבנק השוויצרי שרכש את קרדיט סוויס בהשתלטות חירום בשנת 2023, אמר כי קשרי הבנקאות של קרדיט סוויס עם האס.אס היו נרחבים יותר ממה שנודע בעבר, והזרוע הכלכלית של האס.אס החזיקה גם היא חשבון בבנק.

כמו כן סיפר ברופסקי כי התגלה גם קשר בין הבנק לתוכנית שמטרתה לסייע לנאצים לברוח לארגנטינה כדי להימלט ממשפט על ידי בעלות הברית.