דגל נייטרלי או הרחקה: תקרית אנטי- ישראלית בטורניר השחמט
עוד תקרית אנטישמית מעבר לים, שגלשה לעולם הספורט • מארגני התחרות המפורסמת בספרד אסרו על נציגים הנבחרת מישראל להניף את דגל ישראל ואיימו עליהם בהרחקה מיידית
נטלי הוויטכתבת דסק החוץ
שחקני השחמט מישראל נאסרו היום (שישי) מלהניף את הדגל הלאומי בטורניר שחמט בספרד. הנבחרת נדרשה להתחרות תחת דגל נייטרלי של פיד״ה (אליפות העולם בשחמט)– או שתורחק מהתחרות לחלוטין.
