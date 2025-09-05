דגל נייטרלי או הרחקה: תקרית אנטי- ישראלית בטורניר השחמט

עוד תקרית אנטישמית מעבר לים, שגלשה לעולם הספורט • מארגני התחרות המפורסמת בספרד אסרו על נציגים הנבחרת מישראל להניף את דגל ישראל ואיימו עליהם בהרחקה מיידית

נטלי הוויט
נטלי הוויט 
1 דקות קריאה
 ■ 
שחמט, אילוסטרציה
שחמט, אילוסטרציהStoryblocks

שחקני השחמט מישראל נאסרו היום (שישי) מלהניף את הדגל הלאומי בטורניר שחמט בספרד. הנבחרת נדרשה להתחרות תחת דגל נייטרלי של פיד״ה (אליפות העולם בשחמט)– או שתורחק מהתחרות לחלוטין.

https://x.com/i/web/status/1963764478006190122

לפני כשבועיים גל האנטישמיות באירופה הגיע באופן אירוני - לאושוויץ. מדריכה ישראלית-אמריקנית שביקרה במחנה הריכוז הותקפה מילולית מפני שהחזיקה את דגל ישראל. "לעולם לא אתבייש בדגל ישראל וביהדותי", אמרה. 

