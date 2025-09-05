דגל נייטרלי או הרחקה: תקרית אנטי- ישראלית בטורניר השחמט

מומלצים -

שחקני השחמט מישראל נאסרו היום (שישי) מלהניף את הדגל הלאומי בטורניר שחמט בספרד. הנבחרת נדרשה להתחרות תחת דגל נייטרלי של פיד״ה (אליפות העולם בשחמט)– או שתורחק מהתחרות לחלוטין.

https://x.com/i/web/status/1963764478006190122 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לפני כשבועיים גל האנטישמיות באירופה הגיע באופן אירוני - לאושוויץ. מדריכה ישראלית-אמריקנית שביקרה במחנה הריכוז הותקפה מילולית מפני שהחזיקה את דגל ישראל. "לעולם לא אתבייש בדגל ישראל וביהדותי", אמרה.