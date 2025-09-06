מי את שבאנה מחמוד, שרת הפנים החדשה של בריטניה?

מומלצים -

בפעם הראשונה בתולדות בריטניה, אשה מוסלמית מונתה לאחד התפקידים הבכירים במדינה. שבאנה מחמוד, שהוריה היגרו מפקיסטן, תיקח פיקוד, בין היתר, על המשטרה. בכך, מסביר כתבנו אואן אלתרמן, היא תמצא את עצמה בעין הסערה - עם היסטוריה של פעילות למען פלסטינים יחד עם רצון לא ללכת רחוק מדי.

תכירו את שבאנה מחמוד, שרת הפנים הבאה של בריטניה מאתמול. ומאתמול, האישה המוסלמית הבכירה ביותר בתולדות הפוליטיקה הבריטית. הוריה היגרו מקשמיר הפקיסטנית. היא נולדה בברמינגהאם ומאז 2010 מכהנת כחברת פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור. בגלל תסיסה בתוך הממשלה הבריטית, מאתמול היא מוצאת את עצמה באחד מארבעת התפקידים הבכירים במערכת.

למרות זיקתה לתנועה הפרו-פלסטינית, מחמוד מותקפת מכל צד. כאן, בקמפיין נגדה בבחירות האחרונות, ביולי 2024, על כך שמחמוד התקפלה למיינסטרים של מפלגת הלייבור—ולא נוקטת עמדה מספיק נוקשה לגבי עזה.

אמנם המציאות תדרוש ממחמוד לקבל החלטות. היום, התרחש עוד הפגנה אנטי-ישראלית בלונדון, הפעם עם פוקוס על ארגון "פלסטיין אקשן". קודמתה של מחמוד הוציאה את הארגון מחוץ לחוק, בגלל עבירות פליליות שלו. בין היתר, לפי דיווח, לחץ של אותו ארגון גרם לסגירת מתחם של אלביט בבריטניה אתמול. בקרב פעילים פרו-פלסטינים, המדיניות נגד "פלסטיין אקשן" נתפסת כאפליה.

והנה: טענת הדגל של מחמוד בנושא הפלסטיני כבר שנים מתממש: בשבועות הקרובים, ממשלתה תכיר רשמית במדינת פלסטין. הדעות שלה מאומתות על ידי המערכת עצמה. באותה עת, יש את האשה המוסלמית שטיפסה עד למעלה אבל מקפידה: אני לא רוצה להיות שרה למוסלמים בלבד.

צפו בכתבה המלאה ששודרה במגזין השבת – בתחילת העמוד