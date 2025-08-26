מקרון עונה לנתניהו: "לא להשתמש באנטישמיות ככלי פוליטי"

מומלצים -

נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיב היום (שלישי) במכתב תשובה למכתבו החריף של ראש הממשלה בנימין נתניהו וכתב בין היתר כי "המאבק נגד אנטישמיות לא יכול להיות מנוצל ככלי פוליטי".

מקרון כתב כי "הגנה על אזרחי יהדות צרפת מפני עליית האנטישמיות הייתה עדיפות מוחלטת שלי מהיום הראשון", ועוד הדגיש: "זה יהיה שגוי להסביר או להצדיק את האנטישמיות בצרפת דרך ההחלטות שאני מקבל".

נתניהו האשים את מקרון בכך שהוא "שופך דלק על האש האנטישמית" בעקבות כוונתו להכיר במדינת פלסטין בספטמבר, אך מקרון ניסה להצדיק את החלטתו: “נחישותנו להבטיח לעם הפלסטיני מדינה נובעת מאמונתנו ששלום יציב הוא חיוני לביטחון מדינת ישראל, להשתלבותה המלאה באזור במזרח התיכון סוף סוף בשלום, ולהתקדמות לקראת נורמליזציה. שלום זה יושג באמצעות מדינה פלסטינית ריבונית, שמכירה בישראל ובזכותה לביטחון, מפורזת וחיה בשלום לצידה".

מקרון הדגיש כי ההכרה במדינת פלסטין אינה "משקפת שום סוג של סובלנות כלפי חמאס או כל ארגון טרור אחר שישתמש במדינה זו כדי לאיים על ישראל בעתיד".

בשבוע שעבר נתניהו הוציא מכתב חריף לנשיא מקרון בו טען כי "המתקפה על ישראל וההכרה בפלסטינים הגבירו את האנטישמיות. זו איננה דיפלומטיה - זו פייסנות. ההצהרות גרמו לחמאס להתעקש".

בפתח דבריו הביע ראש הממשלה דאגה מהעלייה בגל האנטישמיות בצרפת ומהיעדר פעולה החלטית מצד ממשלתו של מקרון בכדי להתמודד עמה: "בשנים האחרונות האנטישמיות פשתה בערים בצרפת. מאז הצהרותיך הפומביות שתקפו את ישראל ורמזו על הכרה במדינה פלסטינית - היא גברה".

עוד פירט נתניהו כי "בעקבות המתקפה הברברית של חמאס על עם ישראל ב־7 באוקטובר 2023, החלו קיצוני חמאס ורדיקלים מהשמאל הקיצוני בקמפיין של הפחדה, ונדליזם ואלימות נגד יהודים ברחבי אירופה. בצרפת, הקמפיין הזה התעצם לנגד עיניך". ראש הממשלה מהציג מספר דוגמאות מאוגוסט, אז הותקף יהודי חובש כיפה, נשדד ממנו מגן הדוד שלו בליברי־גרגן. ימים קודם לכן רוססו בצבע אדום משרדי "אל־על" בפריז עם כתובות גרפיטי שכינו אותה "חברת תעופה גנוסיידית".

בהמשך אמר: "קריאתך להקמת מדינה פלסטינית מלבה את האש האנטישמית הזו. זו איננה דיפלומטיה - זו פייסנות. היא מתגמלת את טרור חמאס, מחזקת את סירובו לשחרר את החטופים, מעודדת את המאיימים על יהודי צרפת ומדרבנת את השנאה ליהודים הפושטת ברחובותייך".