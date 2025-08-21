שוב ישראלים הותקפו בהולנד, משרד החוץ: על ממשלתה להתעשת

מומלצים -

תקרית אנטישמית נוספת התרחשה בהולנד, בה הותקפו ישראלים בפארק נופש בעיר זוולה, כך דווח הלילה (חמישי) בכלי תקשורת במדינה. לפי הדיווחים, פעילים פרו פלסטינים צילמו את הקבוצה בסתר ולאחר מכן ביקשו מתומכיהם לזהות האם הם חשודים בפשעי מלחמה בעזה.

משרד החוץ הגיב לתקרית החמורה בחשבון ה-X שלו, בה קרא המשרד לממשלת הולנד "לאתר את הפושעים ולהעמידם לדין": "שוב ישראלים מותקפים בהולנד. משרד החוץ עוקב אחר התקיפה ומטפל בה באמצעות שגרירות ישראל בהאג. ישראל קוראת לממשלת הולנד להתעשת ולפעול בנחישות כדי למנוע תקיפות נגד ישראלים בשטחה, לאתר את הפושעים ולהעמידם לדין".

הישראלים הותקפו בפארק "סנטר פארקס דה אימהוף", שהגיב בחריפות לתקרית בהצהרה, בה כתב כי הוא "מזועזע" מכך שקבוצות פעילים פרו-פלסטינים צילמו בסתר אורחים ישראלים בפארק. עוד מסר כי קבוצת הפעילים קוראת לתומכיה להשתמש בסרטונים כדי לקבוע האם אותם ישראלים "חשודים בביצוע פשעי מלחמה בעזה ונמצאים שם בחופשה". הסרטונים הופיעו בחשבונות המדיה החברתית של סניף אמסטרדם של ארגון "סטודנטים לצדק בפלסטין".

על פי קבוצות האקטיביסטים, "אזרחי המדינה הציונית" יכולים להיכנס ללא פיקוח להולנד, גם אם ביצעו פשעי מלחמה: "תנו להם לדעת שאנחנו רואים אותם והבהירו שהם אינם רצויים".

בפארק גינו את מעשי הפעילים: "מדובר בבטיחות האורחים שלנו בפארק". עוד מסרו כי "אנו מבינים שאירועים עולמיים יכולים לעורר רגשות עזים. מטרתנו היא לספק סביבה שבה כולם מרגישים בטוחים ויכולים להיות יחד בשלום".

בפארק הבהירו כי טרם התקבלו תלונות מאורחים ישראלים. ייתכן שהם אינם מודעים לקיומם של הסרטונים.

דובר המשטרה מסר שעדיין יש הרבה מה לחקור וכי המשטרה תסייר בדה אימהוף בתדירות גבוהה יותר בתקופה הקרובה.

מנהיג הימין בהולנד חרט ווילדרס, שעומד באופן נחרץ לצד ישראל, פרסם תגובה סרקסטית בחשבון ה-X שלו, בה ביקר את התקריות הרבות נגד ישראלים במדינתו: "ישראלים מותקפים בהולנד, שוב?".