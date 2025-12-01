"אנטי-ציונים": כתובות אנטישמיות רוססו על בית כנסת ברומא

אלמונים השחיתו הבוקר (שני) את קיר בית הכנסת בשכונת מונטה ורדה ברומא, וריססו עליו כתובות אנטישמיות. בכתובות שרוססו נכתב "מונטה ורדה אנטי-ציונית ואנטי-פשיסטית" ו"פלסטין חופשית". נוסף על כתובות הגרפיטי, האלמונים השחיתו גם את לוח הזיכרון שנבנה לזכרו של סטפאנו גאי טאקה, ילד בן שנתיים שנרצח בפיגוע טרור מול בית הכנסת בשנת 1982, שבוצע על ידי חוליית טרור פלסטינית. ריסוס הכתובות קרה יום אחרי שהתקיימה הפגנה פרו-פלסטינית מול בית הכנסת.

שגריר ישראל באיטליה, יונתן פלד, גינה את האירוע בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) שלו: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הנבזית על בית הכנסת במונטה ורדה ועל הלוח לזכרו של סטפנו גאי טאקה הקטן, קורבן חף מפשע של הטרור הפלסטיני. מה שקרה מדגים שוב את האופי האנטישמי והאלים של ההפגנות הפרו-פלסטיניות ואת זלזולם המוחלט בערכים דמוקרטיים ובדו-קיום אזרחי".

ארגון היהודים הצעירים באיטליה כתב על השחתת בית הכנסת ולוח הזיכרון: "הגרפיטי על הקירות והשחתת הלוח המוקדש לסטפנו גאי טאקה הם גם עלבון לקהילה היהודית וגם מתקפה חזיתית על איטליה ועל הערכים עליהם מושתתת הדמוקרטיה שלנו. סטפנו היה בן שנתיים - הקורבן הצעיר ביותר של טרור אנטי-יהודי באיטליה. להכתים את זכרו כיום פירושו לתקוף ילד איטלקי, למחוק דף טרגי בהיסטוריה הקרובה שלנו ולאתגר בגלוי את ערכי הרפובליקה". כמו כן אמרו בארגון שיהודים באיטליה היום הם "מטרות לגיטימיות".

המקרה הזה מצטרף לשורת אירועים אנטישמיים שחלו באיטליה מאז מתקפת ה-7 באוקטובר. לפני חודשיים קבוצת רוכבי אופניים ישראלית הודחה ממירוץ ג'ירו ד'אמיליה שהתרחש בצפון המדינה, ועיריות בהן עבר המירוץ בירכו על המהלך. כמו כן ישראל סולקה מיריד התיירות שנערך בעיר רימיני במדינה.