צעד נוסף נגד ישראל: סלובניה אוסרת על נתניהו להכנס לשטחה

המדינה האירופית סלובניה הטילה היום (חמישי) איסור כניסה על ראש הממשלה בנימין נתניהו. המהלך מצטרפת לרצף צעדים שעשתה נגד ישראל, בהם איסור כולל על יבוא, יצוא ומעבר של נשק מישראל ואליה, והכרזה על על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', כ"אישיות בלתי רצויה".

לדברי המדינה, הצעדים הללו מגיעים בכדי ללחוץ על ישראל לסיים את המלחמה ברצועת עזה. "האיחוד האירופי לא הצליח לאמץ צעדים קונקרטיים, ולכן סלובניה נוקטת ביוזמה עצמאית", נכתב בהצהרה הרשמית מיולי. לדבריה, ההחלטה התקבלה על רקע "המצב ההומניטרי החמור בעזה והמשך פעולות הלחימה".

כמו כן, ביוני האחרון בהנחיית שר החוץ ישראל כ"ץ, מנכ"ל משרד החוץ יעקב בליטשטיין קיים שיחת נזיפה עם שגרירת סלובניה בישראל, בעקבות הכרת סלובניה במדינה פלסטינית. "המנכ"ל נזף בשגרירה על ההחלטה המעוותת של ממשלתה להכיר במדינה פלסטינית שעומדת בסתירה למדיניות האיחוד האירופי ולעמדתן של רוב מדינות ה-Like Minded", טען משרד החוץ.

לדבריהם, המנכ"ל הדגיש כי ההכרה של ממשלת סלובניה לא מקדמת שלום, מעניקה רוח גבית לארגון הטרור חמאס ומקשה על קידום עסקה לשחרור חטופים. המנכ"ל עמד על כך שחמאס עומד בראש המברכים להכרה, עדות נוספת לכך שמדובר בפרס לטרור.

באשר לבן גביר וסמוטריץ' ציינה סלובניה: "הצהרות ופעולותיהם של השרים, אשר מנוגדות לערכים הדמוקרטיים של סלובניה ולמחויבות המדינה לקידום זכויות אדם ושלום בין-לאומי".