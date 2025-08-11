מתנערת: קרן העושר הנורבגית מצמצמת את השקעותיה בישראל

מומלצים -

קרן העושר של נורווגיה הודיעה היום (שני) על סיום כל החוזים עם מנהלי נכסים המטפלים בהשקעותיה בישראל. במסגרת ההחלטה נמכרו חלקים מתיק ההשקעות שלה במדינה על רקע המצב בעזה ובגדה המערבית.

הקרן, המהווה זרוע של הבנק המרכזי של נורווגיה, החזיקה במניות של חברות ישראליות, ובימים האחרונים מכרה את אחזקותיה בחלק מהן, כך נמסר בהצהרה. "מכרנו לחלוטין את האחזקות הללו", נמסר מהקרן, שהוסיפה כי היא ממשיכה לבחון חברות ישראליות לקראת מכירת אחזקות אפשרית.

בעבר דחה הפרלמנט הנורווגי הצעה למכור את כל אחזקות הקרן בחברות הפועלות ב"שטחים הפלסטיניים הכבושים".

ההודעה מגיעה לאחר שערכה החברה בשבוע שעבר "בחינה דחופה". זאת בעקבות דיווחים שהופצו בתקשורת על הגדלת אחזקות הקרן בחברת מנועי סילון ישראלית, המספקת שירותים לכוחות הביטחון של ישראל, לרבות תחזוקת מטוסי קרב.

זו אינה הפעם הראשונה שחברות ישראליות מוחרמות בעולם בשל הלחימה בעזה. בחודש יוני האחרון מארגני הסלון האווירי בפריז הורו, בשם ממשלת צרפת, להסיר מהביתן הישראלי אמצעי לחימה התקפיים. ההוראה, שלדברי משרד הביטחון היוותה חריגה חמורה מהנהוג בתערוכות ביטחוניות בינלאומיות, נתקלה בתגובה חריפה מצד ירושלים.