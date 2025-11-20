מה שעבד בעזה גם באוקראינה? תוכנית הנקודות של טראמפ

בממשל האמריקני חשפו הלילה (חמישי) כי הנשיא דונלד טראמפ אישר השבוע תוכנית בת 28 נקודות לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אותה פיתחו בכירים בממשל בסתר במהלך השבועות האחרונים, תוך התייעצות שוטפת עם השליח הרוסי קיריל דמיטרייב ופקידים אוקראינים

שליחו המיוחד של טראמפ, סטיב ויטקוף, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו וחתנו של הנשיא ג'ארד קושנר היו מעורבים בניסוח התוכנית. "היא מתמקדת במתן ערבויות ביטחוניות לשני הצדדים כדי להבטיח שלום בר קיימא", אמר בכיר בממשל ל-NBC News, "היא כוללת דברים שאוקראינה רוצה וצריכה כדי שיהיה שלום".

שלושה פקידים אמריקנים אמרו ל-NBC News כי המסגרת להסכם השלום עדיין צריכה להיות מוצגת לאוקראינים וכי עיתוי סיום טיוטת התוכנית חפף לביקור של משלחת צבא ארצות הברית באוקראינה השבוע.

בתוך כך, בחודש שעבר דווח ב"וושינגטון פוסט" כי בשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע שעבר, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין דרש מקייב לוותר על שליטה מלאה בדונייצק, אזור חיוני אסטרטגית במזרח אוקראינה, כתנאי לסיום המלחמה.

למעשה, פוטין ניסה לכבוש את השטח ונכשל במשך 11 שנים, ונהדף שוב ושוב על ידי כוחות אוקראינים המבוססים עמוק באזור שלדעתם מהווה חומת מגן מרכזית מפני התקדמות רוסית מהירה מערבה לעבר בירתם.

כמו כן, הדברים מגיעים ברקע הודעת משרד האוצר האמריקני בחודש האחרון כי הטיל סנקציות על חברות נפט רוסיות גדולות כתוצאה "מחוסר מחויבות רצינית לתהליך שלום לסיום המלחמה באוקראינה". לטענת המשרד, פעולות אלו יגבירו את הלחץ על רוסיה וייפגעו ביכולת הקרמלין לגייס כספים ל"מכונת המלחמה שלו, ולתמוך בכלכלתה המוחלשת של המדינה".