בצל הביקורת על עזה: דיווח על עסקת ענק בין גרמניה לישראל

סוכנות הידיעות "בלומברג" דיווחה במהלך סוף השבוע על עסקת ענק ביטחונית בין ישראל לגרמניה - בסך של כ-1.2 מיליארד אירו, זאת הביקורת רבה על הלחימה בעזה, וההכרזה על אמברגו נשק חלקי בתחילת החודש.

על פי הדיווח, בברלין מתכננים לרכוש שלושה מל"טי הרון (איתן) מתוצרת התעשייה האווירית, זאת כחלק מסדרת רכישות של הצבא הגרמני. במידה והעסקה אכן תצא לפועל, מספר המל"טים מסוג זה שיהיה ברשות גרמניה יעמוד על שמונה.

כאמור, מדובר במל"טים במשקל בינוני, המצוידים באמצעים לראיית יום ולילה, ובמכ"מים רבים המספקים תמונה מודיעינית עדכנית ומדויקת בזמן אמת. על פי הדיווח, לצד שלושת המל"טים, גרמניה תקבל - כחלק מהעסקה - גם חלקי חילוף והדרכה.

במשרד הביטחון סירבו לאשר או להכחיש את הדיווח, וציינו: "איננו מגיבים על פרויקטים ועסקאות שטרם אושרו מבחינה פרלמנטרית".