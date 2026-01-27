דיווח מדאיג: מבצע הריגול הסיני שהצליח לחדור ללב הממשל הבריטי

העיתון הבריטי הטלגרף חושף כי סין ניהלה במשך מספר שנים מבצע ריגול סייבר שבמסגרתו נפרצו הטלפונים הניידים של בכירים בדאונינג סטריט, משרד ראש הממשלה הבריטי. על פי הדיווח, הפריצה אפשרה לבייג'ינג גישה לתקשורת פרטית ורגישה של גורמים בכירים בממשל הבריטי.

לפי ההערכות, מבצע הריגול פגע במספר שרים ובכירים בממשלה, כאשר האקרים הפועלים בחסות המדינה הסינית כיוונו בין השנים 2021 ל-2024 לטלפונים של כמה מהיועצים הקרובים ביותר לראשי הממשלה לשעבר - בוריס ג'ונסון, ליז טראס ורישי סונאק.

בשלב זה לא ברור האם הפריצה כללה גם את מכשירי הטלפון של ראשי הממשלה עצמם, אולם מקור המעורה בפרטים אמר לטלגרף כי החדירה הגיעה "ישר ללב דאונינג סטריט".

מקורות מודיעין בארה"ב ציינו כי מבצע הריגול הסיני, המכונה טייפון סולט, נמשך, מה שמעלה את האפשרות שגם קיר סטארמר וצוותו הבכיר נחשפו.

להאקרים הייתה גם היכולת "להקליט שיחות טלפון כרצונם", לדברי אן נויברגר, שהייתה סגנית יועצת לביטחון לאומי של ארה"ב באותה תקופה.

משרד החוץ של סין דחה בעבר את הטענות כ"חסרות בסיס" ו"חסרות ראיות". עם זאת, גורם בכיר אמריקני אמר ל"טלגרף" כי הפריצה הגלובלית הייתה חלק מ"אחת הקמפיינים המוצלחים אולי ביותר בהיסטוריה של הריגול".

החשיפה מעוררת דאגה רבה בלונדון, על רקע המתיחות הגוברת בין בריטניה לסין והחשש מפני פגיעה בביטחון הלאומי באמצעות מתקפות סייבר ממוקדות. בממשלת בריטניה טרם נמסרה תגובה רשמית לדיווח.