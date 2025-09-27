קבוצת האופניים הישראלית הודחה ממרוץ יוקרתי באיטליה

עוד ניצחון לפרו-פלסטינים. קבוצת האופניים הישראלית פרמייר-טק לא תיקח חלק במרוץ האיטלקי היוקרתי ג'ירו ד'אמיליה, שייערך ב-4 באוקטובר, כך מדווח הערב (מוצ"ש) בסוכנויות. הסיבה הרשמית: "בעקבות שיקולים ביטחוניים שנובעים מההפגנות שנרשמו במהלך הוואלטה אספניה", כך הודיע אדראנו אמיצ’י, נשיא החברה המארגנת.

"נאלצנו לקבל החלטה קשה: הקבוצה לא תעמוד על קו הזינוק. האווירה מתוחה מידי, הסיכון לשיבוש המרוץ גבוה מדי, ולא נותרה לנו ברירה אחרת", אמר אמיצ'י ל-AFP. עוד הוסיף אמיצ'י: "יש סכנה גדולה מדי הן לרוכבים הישראלים בפרט ולכלל הרוכבים בתחרות - המסלול האחרון של המרוץ בספרד התקיים חמש פעמים, כך שהאפשרות שהמרוץ יופרע גבוהה מאוד. זוהי החלטה שאני מצטער עליה מנקודת מבט ספורטיבית, אבל לא הייתה לי ברירה אחרת למען ביטחון הציבור", סיכם.

בעיריית בולוניה, בראשות מפלגת המרכז־שמאל, דרשו במהלך השבוע את הרחקת הקבוצה מהמרוץ – בטענה כי "הממשלה הישראלית אחראית לפשעים חמורים נגד אוכלוסייה אזרחית ברצועת עזה". סגנית ראש העיר לענייני ספורט, רוברטה לי קאלצי, בירכה על ההחלטה לסלקאת הקבוצה הישראלית מהתחרות: "אל מול מה שמתרחש בעזה, זה היה צבוע להתייחס לנוכחות של קבוצה המזוהה עם הממשלה הזו כעניין חסר משמעות", נכתב בהודעה לתקשורת.

בקבוצת הרכיבה "ישראל פרמייר טק" הגיבו: "המארגנים נימקו את החלטתם בחששות ביטחוניים בעקבות איומים בהפגנות ומחאות שאיימו לשבש את קיום המרוץ. אנו מבינים את האתגרים הביטחוניים שניצבו בפני מארגני המרוץ. עם זאת, אנו מצרים עמוקות על החלטתם לבטל את השתתפות הקבוצה במרוץ ורואים בכך צעד לא מקובל. אנו דוחים איומים באלימות אשר פוגעים בספורט האופניים ומאיימים על קיום מרוצים".