"כל יום יהודי מותקף": שגריר ארה"ב כתב למקרון - וזומן לשיחה

שגריר ארצות הברית בצרפת, צ'ארלס קושנר, שלח מכתב לנשיא צרפת עמנואל מקרון - בו גינה את האנטישמיות הגואה במדינתו. במכתב, אשר פורסם היום (ראשון) ב"וול סטריט ג׳ורנל", כתב השגריר כי "יהודים צרפתים רבים חוששים שההיסטוריה תחזור על עצמה באירופה". בתגובה, צרפת זימנה את קושנר לשיחה.

"הנשיא מקרון היקר, במלאת 81 שנה לשחרור פריז על ידי בעלות הברית, אשר סיים את גירוש היהודים מאדמת צרפת, אני כותב מתוך דאגה עמוקה מהעלייה הדרמטית באנטישמיות בצרפת ומחוסר פעולה מספקת מצד ממשלתך להתמודד איתה", כתב קושנר במכתבו.

"אנטישמיות צילקה זמן רב את החיים בצרפת, אך היא התפוצצה מאז ההתקפה הברברית של חמאס בשבעה באוקטובר. מאז, קיצונים פרו-חמאס ופעילים רדיקליים ניהלו קמפיין של הפחדה ואלימות ברחבי אירופה. בצרפת, לא עובר יום בלי שיהודים מותקפים ברחוב, בתי כנסת או בתי ספר מושחתים, או עסקים בבעלות יהודית מושחתים. משרד הפנים שלך דיווח על אירועים אנטישמיים אפילו בגני ילדים".

"הצהרות פומביות המטרידות את ישראל ומחוות לקראת הכרה במדינה פלסטינית מעודדות קיצונים, מלבות אלימות ומסכנות את החיים היהודיים בצרפת. בעולם של היום, אנטי-ציונות היא אנטישמיות - פשוטו כמשמעו".

"לנשיא טראמפ ולי יש ילדים יהודים ונכדים יהודים משותפים", כתב קושנר, "אני יודע מה הוא חושב על אנטישמיות, כמו כל האמריקנים. הוא הורה למשרד החינוך לאכוף הגנות על זכויות אזרח לסטודנטים יהודים בקמפוסים של אוניברסיטאות, והבהיר כי הטרדה ואפליה לא ייסבלו. הוא הרחיב את המשאבים ל-FBI ולמשרד לביטחון פנים כדי להגן על בתי כנסת ובתי ספר יהודיים. הוא הורה על בדיקות קפדניות כדי למנוע כניסה לזרים המביעים שנאה אנטישמית וביטל אשרות למסתערים זרים. הוא פיקח על גירושם של אוהדי חמאס וקיצץ את המימון לארגונים המקדמים הסתה אנטישמית. בכך, שהוא שיתק את תוכנית הנשק הגרעיני של איראן, הוא פגע ישירות במדינה המובילה בעולם המממנת אנטישמיות וטרור - והציל מיליוני חיים. צעדים אלה מוכיחים שניתן להילחם באנטישמיות ביעילות כאשר למנהיגים יש את הרצון לפעול".

"כיום, יהודים צרפתים רבים חוששים שההיסטוריה תחזור על עצמה באירופה. הורים מעודדים את ילדיהם להגר; סקרים מראים שרוב אזרחי צרפת מאמינים שואה נוספת עלולה להתרחש באירופה. כמעט מחצית מהצעירים הצרפתים מדווחים שמעולם לא שמעו על השואה כלל. מה מלמדים ילדים בבתי הספר הצרפתיים אם בורות כזו נמשכת?".

"אדוני הנשיא, אני קורא לך לפעול בנחישות: לאכוף את חוקי פשעי השנאה ללא יוצא מן הכלל; להבטיח את שלומם של בתי הספר, בתי הכנסת והעסקים היהודיים, להעמיד לדין עבריינים במלוא המידה; ולנטוש צעדים המעניקים לגיטימציה לחמאס ולבעלי בריתו. כשגריר ארה"ב בצרפת, אני מוכן לעבוד איתך ועם מנהיגים ברחבי החברה הצרפתית כדי לגבש תוכנית רצינית שתטפל בשורשי האנטישמיות ותביס אותה", כתב השגריר למקרון.