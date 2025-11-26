נכנס לכלא - וזה סופי: נדחה ערעורו של נשיא צרפת לשעבר

נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, הורשע היום (רביעי) במימון בלתי-חוקי של קמפיין הבחירות מחדש לנשיאות בשנת 2012, לאחר שבית המשפט העליון במדינה דחה את ערעורו הסופי.

סרקוזי, שכיהן כנשיא בין השנים 2012-2007, הורשע בהסתרת הוצאות חריגות בלתי חוקיות במסגרת קמפיין הבחירות הכושל שלו, שכלל בעיקר קיום עצרות ענק באיצטדיונים ברחבי צרפת.

התביעה מסרה כי סרקוזי קיבל התראה מרואי החשבון שלו על כך שהוא עומד לעבור את מגבלת ההוצאות החוקית הרשמית עבור קמפיין בחירות (22.5 מיליון אירו), אך הוא התעקש לקיים אירועים נוספים כדי להדוף את פרנסואה הולנד, שצבר תאוצה על חשבונו.

בסופו של דבר, הוצאות הקמפיין של הנשיא לשעבר הסתכמו בלפחות 42.8 מיליון אירו, כמעט כפול מהמגבלה החוקית, אמרו התובעים.

הנשיא לשעבר שוחרר לאחרונה ממאסר שנגזר עליו בעקבות מקרה אחר של מימון בלתי חוקי, בו השיג מימון לקמפיין הבחירות שלו בשנת 2007 מהרודן הלובי לשעבר מועמר קדאפי. כעת הוא צפוי להיכנס למאסר של שישה חודשים.