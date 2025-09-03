אסון בליסבון: 15 הרוגים וכ-20 פצועים מהתרסקות רכבל

מומלצים -

לפחות 15 בני אדם נהרגו וכ-20 נפצעו היום (רביעי) כתוצאה מהתרסקות הרכבל האייקוני "מעלית גלוריה" בליסבון.

האסון אירע בעקבות ירידתו של הרכבל מהפסים, מה שהביא להתרסקותו. צילומים מהאתר הראו כי המשנע הפופולרי על התיירים פגוע ועובדי חירום פועלים על מנת לחלץ אנשים מההריסות. בשלב זה לא ברור כיצד הדברים התגלגלו לכדי כך.

https://x.com/i/web/status/1963299301825638402 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

