אסון בליסבון: 15 הרוגים וכ-20 פצועים מהתרסקות רכבל
האסון אירע בעקבות ירידתו של המשנע מהפסים, מה שהביא לירידה מהמסלול ולתאונה • עובדי נהחירום בפורטוגל חילצו את התיירים מההריסות • עדין לא ברור מה הביא לתקלה
רון צורקשב דסק החוץ
2 דקות קריאה
לפחות 15 בני אדם נהרגו וכ-20 נפצעו היום (רביעי) כתוצאה מהתרסקות הרכבל האייקוני "מעלית גלוריה" בליסבון.
האסון אירע בעקבות ירידתו של הרכבל מהפסים, מה שהביא להתרסקותו. צילומים מהאתר הראו כי המשנע הפופולרי על התיירים פגוע ועובדי חירום פועלים על מנת לחלץ אנשים מההריסות. בשלב זה לא ברור כיצד הדברים התגלגלו לכדי כך.
