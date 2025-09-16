אירוע חמור באיטליה: פרו-פלסטינים הכו מרצה באוניברסיטה

מומלצים -

מקרה אנטישמיות חמור אירע הלילה (שלישי) באוניברסיטה בפיזה שבאיטליה, בעת שפרו פלסטינים התפרצו לשיעור בקורס משפט השוואתי ותקפו את המרצה רינו קסלה בטענה שהוא "ציוני". הוא נזקק לטיפול רפואי ולאחר מכן הגיש תלונה במשטרה.

שרת החינוך הגבוה אנה מריה ברניני, שוחחה עם קסלה, עם רקטור האוניברסיטה ריקרדו זוקי ועם מושלת מחוז פיזה מריה לואיזה ד'אלסנדרו לאחר המקרה. היא הדגישה כי האירוע "בלתי מקובל".

"אוניברסיטאות אינן משטר צבאי שבהן מותר להפריע להרצאות או לתקוף פרופסורים", ציינה, "מה שקרה באוניברסיטת פיזה הוא בלתי נסלח עבור חברה המזהה את עצמה בערכי הדמוקרטיה ובלתי מתקבל עבור קהילה אקדמית כמו קהילת פיזה והקהילה האיטלקית בכלל, שהיא פתוחה, חופשית ומכילה".