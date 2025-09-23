בריטניה: "נפתח יחסים דיפולמטיים עם הרשות הפלסטינית - בתמורה להפסקת התשלום למשפחות מחבלים"

מומלצים -

לאחר ההכרזה הצרפתית על ההכרה: מנהיג בריטניה, קיר סטארמר, צפוי להבהיר לפקידי הרשות הפלסטינית כי הפסקת מדיניות "תשלום עבור רצח" - מתן קצבאות לאסירים פלסטינים ולמשפחות מחבלים - היא תנאי הכרחי לפתיחת יחסים דיפלומטיים מלאים עם לונדון.

לפי דיווח ב"טֵלגרף", הדרישה היא חלק מסדרה של רפורמות שמציבות בריטניה וצרפת בפני הרשות, כחלק מקידום פתרון שתי המדינות. בין הדרישות: שינוי תוכניות הלימודים הפלסטיניות הנתפסות כאנטישמיות, וכן קיום בחירות חדשות לפני פתיחת שגרירות פלסטינית במזרח ירושלים או חתימה על אמנות בינלאומיות.

במקביל, בישראל שקלו ביום שני לסגור את הקונסוליות הצרפתיות בירושלים במחאה על החלטת נשיא צרפת עמנואל מקרון להכיר בפלסטין כמדינה באו"ם.

נשיא הרשות, מחמוד עבאס, אמר למקרון וליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן כי תוכנית התשלומים תבוטל באמצעות צו. מקורות מערביים ציינו כי עליו יהיה גם לקדם רפורמות פוליטיות ולערוך בחירות. בריטניה וצרפת פועלות בנושא לצד מדינות נוספות, בהן אוסטרליה, בלגיה, קנדה, לוקסמבורג, פורטוגל ומלטה.