בריטניה תכיר במדינה פלסטינית - אבל יש גם בשורה לחמאס

ה-BBC דיווח הלילה (בין שבת לראשון) כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יודיע שהממלכה המאוחדת מכירה במדינה פלסטינית. גורם המעורה בפרטים אישר ל-i24NEWS את הדברים. במקביל, בבטלגרף הבריטי דווח שהוא יודיע על שורת סנקציות נגד ארגון הטרור חמאס.

ֿהקשחת עמדתו הצפויה של סטארמר נגד ארגון חמאס נועדה לנסות ולהרגיע את הביקורת נגדו. כמו כן, לרצות את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כצפוי, סטארמר עתיד גם להביע ביקורת גם על ישראל, ויטען שלא עמדה בדרישותיו לסיום המלחמה ברצועת עזה.

לפי סקר שנערך בממלכה, רק 13% מהבריטים, בהם 11% ממצביעי הלייבור - תומכים בהכרה במדינה פלסטינית ללא תנאים. 51% מתנגדים להכרה כל עוד חמאס שולט ברצועת עזה.

מוקדם יותר השבוע דווח בטיימס הבריטי על המהלך הצפוי של ראש ממשלת בריטניה. הוא תוזמן לאחר ביקורו של טראמפ בממלכה המאוחדת. לפי הדיווח, סטארמר עיכב את ההכרזה בשל הביקור הדיפלומטי, מתוך חשש שהדבר יבטל או יפגע במסיבת העיתונאים המתוכננת של השניים במהלך הביקור.

בעבר, סטארמר אמר כי אם לא תושג הפסקת אש וישראל תשפר את המצב ההומניטרי ברצועה, מדינתו תכיר במדינה פלסטינית - כעת בריטניה עולה שלב. פדוית השבי אמילי דמארי, בעלת האזרחות הבריטית, האשימה אותו ב"כישלון מוסרי" ואמרה שהוא "לא עומד בצד הנכון של ההיסטוריה" וכי היא "עצובה מאוד" מההחלטה.

הוא השיב לטענות כי הוא "קשוב במיוחד" לחטופים. עוד הוסיף: "זאת הסיבה שהייתי ברור לחלוטין ונחרץ שעלינו לשחרר את החטופים הנותרים", אמר סטארמר בריאיון. "זו הייתה עמדתנו לאורך כל הדרך ואני בהחלט מבין את הזוועה הבלתי נתפסת שאמילי עברה". כבר אז אמר שמבחינתו שחרור החטופים הינו חלק מהמהלך להכרה במדינה פלסטינית.

"עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי להקל על האסון ההומניטארי בעזה, שם אנו רואים את הילדים והתינוקות גוועים ברעב מחוסר סיוע שניתן לספק. זו הסיבה שאמרתי שאם הדברים לא ישתנו באופן מהותי בשטח, נצטרך להעריך זאת בספטמבר, נכיר בפלסטין לפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות בספטמבר", אמר.