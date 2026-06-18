מתקפת שיא במוסקבה: כטב"מים פגעו בבית הזיקוק בעיר והעיפו גג מיכל דלק לאוויר

אוקראינה פתחה היום (חמישי) במתקפת הכטב"מים הנרחבת ביותר שלה על מוסקבה מזה שנתיים, אשר גרמה לנזקים כבדים לתשתיות, לשריפות ונפילות שברי יירוט ברחבי מחוז הבירה. מערכות ההגנה האווירית של רוסיה יירטו 194 כלי טיס בלתי מאוישים בתוך שמונה שעות בלבד, בעוד התקיפות נמשכו אל תוך הבוקר והובילו להשבתה זמנית מוחלטת של כל נמלי התעופה המרכזיים במוסקבה.

בתוך כך, משרד הביטחון הרוסי דיווח כי במסגרת הבליץ הלילי הרחב יורטו בסך הכל 555 כטב"מים אוקראיניים בשמי המדינה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

https://x.com/i/web/status/2067464916055814326 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/2067467308998520903 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במהלך המתקפה המסיבית, מספר כטב"מים פגעו ישירות בבית הזיקוק לנפט של מוסקבה שברובע קפוטניה, וזו הפעם השנייה שהמתקן סופג פגיעה השבוע. תיעוד רשמי חשף את רגע הפיצוץ הדרמטי במקום, כאשר עשן שחור וסמיך היתמר מחלקו של המתחם, ומיד לאחר מכן הדף של פיצוץ עז העיף באוויר את גגו של מיכל אחסון דלק גדול במתקן האנרגיה. בנוסף לתשתיות האנרגיה, שברי כטב"מים פגעו בבניין מגורים, במרכז קניות וביתר מבנים אזרחיים ורפואיים בפאתי הבירה.

מפסגת ה-G7 בצרפת הגיב נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, למתקפה ואמר: "הסנקציות ארוכות-הטווח שלנו הגיעו שוב למחוז מוסקבה. זו תגובה מוצדקת לחלוטין לתקיפות הרוסיות על הערים שלנו, והישג חשוב של לוחמינו נגד המתקנים המזינים את מכונת המלחמה של רוסיה".

זלנסקי הודה לכוחות הביטחון והמודיעין על הדיוק והוסיף כי "הגיע הזמן שהמלחמה הזו תסתיים, ועל רוסיה לנקוט בצעדים הדיפלומטיים הנדרשים". הצהרה זו נמסרה על רקע פגישותיו של הנשיא עם בכירים מערביים, בהם דונלד טראמפ, במטרה להבטיח אספקת מערכות הגנה אווירית קריטיות לקייב.

https://x.com/i/web/status/2067502764159062213 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הסלמה מהווה חלק מאסטרטגיה מורחבת של קייב בחודשים האחרונים, במסגרתה היא מחריפה את פגיעותיה העמוקות בתשתיות האנרגיה ובבתי הזיקוק של רוסיה כדי לשתק את הכנסותיה של מוסקבה מנפט, המהוות שליש מתקציבה.

הלחץ הכלכלי והצבאי של אוקראינה על הכלכלה הרוסית כבר נתן את אותותיו מוקדם יותר החודש בחצי האי קרים, שם נרשם מחסור חמור בדלק וקיצוב בנזין בעקבות תקיפות ממוקדות. מטרת התקיפות היא להעביר את מחיר המלחמה לשטח רוסיה, לפגוע במאגרי המימון של הקרמלין ולאלץ את הנשיא פוטין לסיים את הפלישה הממושכת.