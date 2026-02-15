מקדונלד'ס מזהירה: אל תשתמשו במוצרינו כסיסמה אישית

מקדונלד'ס הולנד יצאה היום (ראשון) לקמפיין לרגל "יום החלפת הסיסמה" והזהירה את הלקוחות שלה מפני שימוש בשמות המנות הפופולריות כסיסמאות אישיות.

הנתונים מצביעים על כך שסיסמת "bigmac" הופיעה ב-110,922 מאגרי סיסמאות שדלפו, מה שהופך אותה לאחת הסיסמאות הנפוצות והפחות בטוחות ביותר.

גם הסיסמה "french fries" צברה פופולריות גבוהה והופיעה ב-34,407 מאגרי מידע, בעוד שסיסמאות כמו "kids meal" ו-"mcnuggets" נמצאות במקום השלישי והרביעי בהתפלגות.

המטרה של מקדונלד'ס היא לעודד את הלקוחות לחשוב על סיסמאות מורכבות ובטוחות יותר כדי למנוע פריצות וגניבת מידע. הקמפיין שלהם מדגיש את חשיבות עדכון הסיסמאות באופן קבוע והימנעות משימוש במונחים פשוטים או פופולריים מדי.

כזכור, רשת המזון הפופולרית הודיעה בתחילת החודש על עדכון מחירון מוצריה, המושפע לדבריה מהגידול המתמשך בעלויות התפעול בישראל – בהן מחירי החשמל, המים והארנונה, לצד עלייה משמעותית במחירי חומרי הגלם, ובמיוחד במוצרי העוף והבקר.

במסגרת המחירון החדש, מחיר ה"ביג מק" הבודד יעלה מ-20 ל-23 שקלים, ומחיר ארוחת ה"מק רויאל" יתייקר ב-4 שקלים ויעמוד על 40 שקלים במקום 36. גם מחירו של צ'יפס גדול יעלה בשקל אחד ל-25 שקלים, וארוחת ה"קראנץ' רויאל" תעלה ל-43 שקלים.

לצד ההתייקרויות, ברשת מדגישים כי מחירי חלק מהארוחות הפופולריות ביותר, כמו המקנאגטס (9 או 12 יחידות) וארוחת הריב אנטריקוט, נותרו ללא שינוי. גם מחירי המבורגר רגיל, המק צ'יקן, מקלוני התירס וכלל הקינוחים לא עודכנו, בעוד שמחיר מארז 5 מקנאגטס אף הופחת.