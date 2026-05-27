גאים באנטישמיות: ארגוני להט"ב יהודיים מודרים ממצעד הגאווה ברומא

קהילת הלהט"ב העולמית ממשיכה לבגוד בחבריה היהודים - השבוע הודיעה הנהלת מצעד הגאווה ברומא שהארגונים "קשת איטליה" ו"קשת אירופה" לא יורשו להשתתף במצעד שייערך בעיר ב-20 ביוני. על פי הודעת הנהלת המצעד, הסיבה לכך שהארגונים לא הורשו להשתתף במצעד היא שהם לא התבטאו נגד מה שהם כינו "רצח העם המתמשך בעזה".

בפוסט שהועלה לעמוד הפייסבוק של מצעד הגאווה ברומא נאמר כי על מנת שקבוצות יוכלו להשתתף באירוע, עליהן לנקוט "עמדה ברורה וחד משמעית של גינוי רצח העם שמבוצע על ידי ממשלת ישראל".

"אנו מבחינים בבירור בין ממשלת ישראל לבין הקהילה היהודית - הכוללת אנשים להט"בים - ולעולם לא נוכל להטיל על האחרונה את האחריות למעשי מלחמה פליליים שבוצעו על ידי ממשלה רצחנית", הצהירו המארגנים. "עם זאת, אנו מייחסים לקשת איטליה את האחריות על כך שלא הייתה להם כוונה להרחיק את עצמם מרצח העם המתמשך בעזה".

מארגני המצעד אמרו כי קיבלו את ההחלטה לאחר פגישה עם נציגים מארגון "קשת איטליה" ו"קשת אירופה". ההחלטה התקבלה גם לאחר שארגון "קשת איטליה" פרסם ב-12 במאי הצהרה ארוכה באינסטגרם בה הסביר את עמדתו לגבי אופן השימוש במילה "רצח עם" ביחס למלחמה ברצועת עזה. בתגובה להדרה מהמצעד, ארגון קשת איטליה, שהיא עמותת הלהט"ב היהודית היחידה באיטליה, קרא לראש עיריית רומא ולחברי מועצת העיר לא להשתתף במצעד הגאווה של רומא לאחר שהורחקו מהאירוע.

בהצהרה של הארגון נכתב: "אין גאווה אם מיעוטים מודרים. רומא - עיר המסמלת את ההתנגדות ואת הזיכרון - אינה יכולה לקשר את שמה לאירוע שמדיר אזרחים יהודים להט"בים. אי אפשר להיות שותפים לאפליה ולצעוד לצד אלה המבקשים לגרש מיעוט". בהצהרה נטען על ידי הארגון כי חבריו התמודדו עם התקפות אנטישמיות ברורות במצעד הגאווה ברומא בשנה שעברה, והמארגנים בחרו לשתוק בכך שסירבו לגנות את ההתקפות.

זהו אינו המקרה הראשון בו ארגוני להט"ב יהודיים מודרים ממצעדי גאווה בעולם מאז ה-7 באוקטובר והעלייה במקרי האנטישמיות. בשנה שעברה התחוללה סערה סביב מצעד הגאווה במונטריאול, לאחר שהוועד המארגן של המצעד הודיע לארגון "גאווה" המייצג את היהודים הלהט"בים בעיר, כי הם מורחקים מהאירוע. בהצהרה מאוחרת יותר מארגני המצעד כתבו בהצהרה כי הם "קיבלו את ההחלטה למנוע השתתפות במצעד הגאווה מארגונים המפיצים שיח שנאה". עם זאת, לאחר ביקורת מרובה, הוחלט להתיר לארגון היהודי להשתתף במצעד.

ב-2025 מספר ארגונים יהודיים משכו את השתתפותם ממצעד הגאווה בלונדון לאחר שהמארגנים סירבו להעביר לסדרני האירוע סדנאות על מודעות לאנטישמיות על מנת למנוע תקיפות נגד יהודים במהלך אירועי הגאווה בעיר. הסירוב של מארגני המצעד עורר חשש בקרב הארגונים היהודיים לביטחונן של הקבוצות היהודיות במידה ויצעדו בו.