"שחררו את עזה": אנדרטת השואה בליון הושחתה

אנדרטת השואה בליון הושחתה אתמול (שבת) עם הכיתוב "שחררו את עזה", כך מסרו גורמים בעירייה לסוכנות הידיעות AFP. הכתובת על מצבת הזיכרון נחרטה בשיש שעל האנדרטה בעזרת חפץ חד, ככל הנראה על ידי פרו-פלסטינים.

יצוין כי המעשה הגביר את החששות בנוגע לעלייה במעשי אנטישמיות ופשעי שנאה בצרפת. "הוונדליזם של אנדרטת השואה בליון הוא מעשה בלתי נסבל. אני מגנה אותו ומביע את סולידריותי המלאה עם עמותות הזיכרון, הניצולים וצאצאיהם", כתב ראש עיריית ליון, גרגורי דוסה. "הפושעים יימצאו ויועמדו לדין. ליון עומדת איתנה נגד שנאה, אנטישמיות וגזענות", הוסיף דוסה.

האנדרטה במרכז ליון נחנכה בינואר 2025 לציון 80 שנה לשחרור מחנה אושוויץ-בירקנאו.

"העובדה שהכתובת הזו נכתבה על אנדרטת השואה מהווה בבירור מעשה אנטישמי", אמר גורם עירוני לסוכנות הידיעות AFP, והוסיף כי העירייה הסירה במהירות את הכתובת כדי לשקמה. כך או כך, נשיא אגודת אנדרטת השואה, ז'אן-אוליבייה ויאו, הגיש תלונה, על פי עיריית צרפת.